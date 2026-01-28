Aile Bakanı’na kreş çağrısı: ‘Gelin denetleyin’

Haberin Devamı

Aslan ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, dün Saraçhane’deki Başkanlık binasında Eyüpsultan’daki kreşle ilgili tartışmalara yönelik açıklamada bulundu. Basın açıklamasına Dilek Kaya İmamoğlu da katıldı. Aslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın konuyla ilgili yanlış bilgilendirildiğini savunarak özetle şunları söyledi:

“Kendisi bir anne olarak konuya hassas yaklaşıyor ama bu konuda doğru bilgilendirilmemiş olabilir, merkezlerimizi iyi tanımıyor olabilir. Buradan bir baba olarak çağrı yapıyorum. Siyasi kimliklerimizi kenara bırakıp, Mahinur Hanım’ı davet ediyorum. Gelsin, anne-baba gözüyle merkezlerimizi beraber gezelim. Oradaki denetimi, hizmeti ve güven ortamını bakanımız kendi gözleriyle görsün isterim.”

İBB Genel Sekreteri Prof. Volkan Demir de kreşteki 35 kameranın kaydının tamamını, 4 farklı yazı ile emniyet birimlerine teslim ettiklerini söyledi.

