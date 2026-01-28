×
Aile Bakanı’na kreş çağrısı: ‘Gelin denetleyin’

Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 07:00

İBB’nin Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’ndeki bir kreşinde U.A.B. isimli bir çocuğa yönelik darp ve cinsel istismar iddialarıyla ilgili açıklama yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı merkezleri yerinde görmeye davet ederek “Ne zaman isterseniz gelin, denetleyin” çağrısında bulundu.

Aslan ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, dün Saraçhane’deki Başkanlık binasında Eyüpsultan’daki kreşle ilgili tartışmalara yönelik açıklamada bulundu. Basın açıklamasına Dilek Kaya İmamoğlu da katıldı. Aslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın konuyla ilgili yanlış bilgilendirildiğini savunarak özetle şunları söyledi:

“Kendisi bir anne olarak konuya hassas yaklaşıyor ama bu konuda doğru bilgilendirilmemiş olabilir, merkezlerimizi iyi tanımıyor olabilir. Buradan bir baba olarak çağrı yapıyorum. Siyasi kimliklerimizi kenara bırakıp, Mahinur Hanım’ı davet ediyorum. Gelsin, anne-baba gözüyle merkezlerimizi beraber gezelim. Oradaki denetimi, hizmeti ve güven ortamını bakanımız kendi gözleriyle görsün isterim.”

İBB Genel Sekreteri Prof. Volkan Demir de kreşteki 35 kameranın kaydının tamamını, 4 farklı yazı ile emniyet birimlerine teslim ettiklerini söyledi. 

Aile Bakanı’na kreş çağrısı: ‘Gelin denetleyin’

 

