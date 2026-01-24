Aile Bakanı Meclis’te anlattı... Mavi gözlü bebek isteyen bile olmuş

Haberin Devamı

HERKES KIZ BEBEK İSTİYOR

- “Evlat edinmede aslında bir düşüş yok, ama bazı yıllar daha az sayı var. Sebebi şu: Evlat edinmede 0-3 yaş talebi çok fazla ve herkes de kız çocuğu istiyor. Hatta bir ara biri beni aradı, dedi ki: ‘Mavi gözlü çocuk istiyorum.’ Yani ‘Bu bir sipariş değil’ dedim ya! Eğer bir çocuğa aile olmak istiyorsanız, lütfen ne cinsiyet ayrımını yapın, ne yaş ayrımı yapın; göz rengini bari belirlemeyin, böyle bir şey olamaz. Yani biz çocuklarımızı teslim ettiğimiz o aileleri de takip ediyoruz. Yeri geldi, çocuğu geri alıyoruz, o yüzden, evlat edinme uzun bir süreç.

MEMURİYET İÇİN BIRAKIYOR

- Kuruluştan çıkanlarla neredeyse hiçbir zaman bağımızı kesmiyoruz. Kuruluşta kaldıysa 5 yıl boyunca sigortasını Bakanlık karşılıyor. Belli süre kaldıktan sonra memuriyet hakkı tanıyoruz. Tabii bununla beraber hatalı uygulamalar veya istismar var. Bazı ailelerin sadece çocukları memur olsun diye bıraktığı vakalarla daha çok sık karşılaşıyoruz.

‘TEDBİR’ UYGULANAN ÇOCUKLAR

- 2025 yılında ‘erken gebe’ dediğimiz, ‘suça sürüklenen çocuklar’ dediğimiz, mahkeme kararıyla bize verilen veya tedbir kararı uygulanan toplam 3 bin 382 çocuğu İÇES’e (İhtisaslaşmış Çocukevi Sitesi) kabul etmişiz. Şu an tüm İÇES’lerde 1415 çocuğumuz var. Biz o çocuğu güçlendiriyoruz, gerekli rehabilitasyon, psikososyal destek, eğitim desteği, spora yönlendirme oluyor. ANKA 3.0 Çocuk Destek Programı uyguluyoruz. Ailenin rehabilitasyon sürecinin bizzat parçası olmasını destekliyoruz. Sadece 2025 yılında mahkemeler tarafından 43 bin 270 danışmanlık tedbir kararı alındı. 2025’te mahkemenin bize ‘Bu çocuğu almak zorundasınız’ dediği çocuk sayısı 7 bin 710.

KURUMU YAKAN VAR

- Çok fazla kamuoyuyla paylaşmıyoruz ama orada güle oynaya kalmayan çocuklarımız da var. Bazı çocuklar maalesef ayrılmak için yakıyorlar kuruluşu, çok ciddi şiddet uyguluyorlar, camları kırıyorlar; zaman zaman kaçıyorlar. Medyada duyuyorsunuz bazen, ‘Çocuk kaçmış devlet bir şey yapmamış.’ Hayır, yapmış, arıyoruz onu her tarafta ama çocuk orada kendini ait hissetmiyor. Farklı ilaçlar kullanılan çocuklar var, farklı hikâyelerden intihar girişimi olanlar var. Bunların her birini rehabilite etmemiz gerekiyor.

O ÇOCUK BAŞKA ŞEKİLDE AĞLIYOR

- Sosyal medyada çocuklar ne izliyorsa gerçekten çocuklar çok daha fazla depresif. Depresif çocuklar daha fazla suça yöneliyor. Anksiyetenin artmasının sebebi sosyal medyanın ta kendisi. Nasıl ehliyet için 18 yaş sınırlaması varsa, oy kullanmak için 18 yaş sınırlandırması varsa dijital mecra için yok. ‘Ne güzel, çocuk ağlamıyor, sessiz, odasında.’ Ama aslında o çocuk başka şekilde ağlıyor. Baktığımızda çeteleşme bile buranın üzerinden yapılıyor.

22.5 MİLYON ÇOCUK İÇİN ‘RİSK PUANI’

- Bakanlığın verdiği bilgiye göre ülke genelinde sosyal risk haritasıyla 22 milyon 500 bin çocuğun yaşadığı haneler için “risk puanı” çıkarıldı. Özellikle sosyal hizmetlerden yararlanan kırılgan gruplara odaklanan çalışmada 35 sosyal olgu üzerinden “riske dönüşme” potansiyelleri hesaplandı. Sistem, tüm alanlarda ön uyarıcı olarak 648 ayrı sosyal gösterge üzerinden çalışıyor. Suça sürüklenen çocuklar özelinde pilot uygulama olarak Ankara Sincan, Gölbaşı, Şanlıurfa Karaköprü ve Tunceli’de risk göstergesiyle analizler yapıldı.

ÇİNLİ BAKAN’IN TİKTOK YANITI

- TikTok, Çin menşeli. Çin Bakanı’na dedim ki: Çin nasıl? Dedi: ‘Bizde TikTok yok.’ Bütün dünyaya ihraç etmişler ama onlarda yok. Annelere, babalara da yükümlülük veriliyor ama diyoruz ki sosyal medya platformlarına: Algoritmaların güçlü; nasıl ki Gazze’deki soykırımı yansıtmadıysan, çocuklarımızı bu içeriklerden koruyabilirsin.

ÖKSÜZ-YETİM KALANLAR

- Öksüz-yetim; ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar bize otomatik düşüyor. Vefat bilgisi düşer düşmez o aileyi güçlendirecek çalışmaları yürütüyoruz. 2021-2025 döneminde 114 bin 424 mesleki çalışma yaptık öksüz, yetim birimiyle ilgili. Öksüz, yetimde 350 bin çocuğumuz var. Çocuklar Güvende Ekiplerimiz var; 2025’te 12 bin 837 çocuğumuzu izledik; sokaktan 2 bin 684 çocuğumuzu topladık. Toplamda 19 bin 379 çocuğa müdahaleler gerçekleştirdik.