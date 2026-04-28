Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı: Sosyal medyaya giriş yaşı 6’ya indi

DÜN bir grup Ankara temsilcisi ile bir araya gelen Bakan Göktaş, özetle şunları söyledi: “35 sosyal risk haritamızdan 14’ünü tamamladık. Sosyal, ekonomik ve psikososyal göstergeleri analiz ederek hane bazlı sosyal risk puanları oluşturduk. 648 sosyal gösterge kullanarak il, ilçe, mahalle hatta hane bazında risk analizleri yaptık. Haritalarla, kadına yönelik şiddet, çocuğun sürüklenmesi, engelli bakıma muhtaçlık gibi farklı sosyal olgular bütüncül şekilde izleniyor. Riskler ortaya çıkmadan önce müdahale edilmesini hedefleyen bir erken uyarı sistemi. ‘Sosyal Risk Haritası’ndan çıkan sonuçları yetişkinler için ‘Aile Rehberi’, çocuklar için ‘Çocuklar Güvende’ sistemleriyle takip edeceğiz.

DİJİTAL AYAK İZİ BÜYÜK SORUN

Dijital dünya kontrolsüz bir alan, ehliyet ve oy kullanma yaşı bile 18 iken sosyal medyaya giriş yaşı 6. Eskiden tehlike sokaktaydı, geldiğimiz noktada asıl tehlike evlerde, odamızın içinde. Çocukların, basit ve masum bir oyun olarak gördüğü bir hareket ilerleyen yaşlarda hayatlarını olumsuz etkileyebilecek sonuçlar doğurabilir. Cezai ehliyete sahip olduklarında ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilir. Çünkü sosyal medya, dijital mecralar dijital ayak izini unutmaz, görselleri unutmaz, resimleri unutmaz, kaydeder.

VPN İLE İLGİLİ DÜZENLEME

VPN ile ilgili de düzenleme yapıyoruz. Oyun dünyasına yönelik yasakçı bir tutum içerisinde değiliz. Çocukların odaklanma süresi ortalama 8 saniye. Oyunlarda özellikle ‘daha güçlü, daha karanlık ve silah kullanan’ karakterleri seçiyorlar. Şiddet içerikli karakterler çocuklarda özgüven yanılsaması yaratırken, izlenme kaygısı sosyal izolasyona itiyor. Ebeveynler, çocuklarının sosyal medya fenomenlerini kendilerine göre daha fazla rol model aldıklarını ifade ediyorlar. Evlatlarımızı korumak adına başlattığımız girişimi küresel bir boyuta taşıdık.”

AİLELERE ÇAĞRI

Göktaş, ailelere önemli bir çağrıda bulundu: “Çocuklarınızla ilgili herhangi bir olumsuzluk gözlemlediğinizde 81 ilimizde bulunan 432 Sosyal Hizmet Merkezimizdeki ücretsiz aile danışmanlığı birimlerimize başvurabilirsiniz. Buradaki uzman psikolog ve klinik psikologlarımızdan randevu alarak yüz yüze destek alabileceğiniz gibi; ‘e-Ailem’ sistemi veya ‘psikodestek.aile.gov.tr’ adresi üzerinden de çevrimiçi psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmetimizden yararlanabilirsiniz.”

PSİKOSOSYAL DESTEK OFİSİ KURDUK

Bakan Göktaş, Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından destek ofisi kurduklarını açıkladı: “Okul çevresindeki 6 bin 75 haneyi ziyaret ederek, 3 bin 160 aileyle doğrudan temas kurduk. Olaydan etkilenen vatandaşlara yas danışmanlığı alanında uzman personeller görevlendirdik. Okulun bulunduğu bölgede, Haydarbey Mahalle Muhtarlığı’nın içinde Psikososyal Destek (PSD) Görüşme Ofisi kurduk. Bu tür vakaların erken önlenebilmesi için Çocuğun Suça Sürüklenmesi Sosyal Risk haritamız ile ilgili 81 ilde aynı anda saha çalışmalarımıza başladık.”