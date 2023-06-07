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Aile Bakanı Göktaş’ın ilk durağı deprem bölgesi

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Deprem Bölgesi
Aile Bakanı Göktaş’ın ilk durağı deprem bölgesi
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 11:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Meclis’teki yemin töreninden sonra deprem bölgesine gideceğini ve neler eksik, neler yapılması gerekiyor yerinde gözlemleyeceğini söyledi.

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Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, “Öncelikle Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’ya gideceğim. Ondan sonra da peyderpey giderek alana dokunmak istiyorum. Oralarda neler eksik ve neler yapılması gerekiyor gözlemlemek istiyorum. Tabii ki ciddi bir deprem yaşandı. Hasar ortada. O insanları unutmamamız lazım. Hepimizin kalbi 6 Şubat’ta kaldı. O insanların normal hayata dönmeye çok ihtiyacı var. O yüzden bu teması çok önemsiyorum” ifadelerini kullandı.

Aile Bakanı Göktaş’ın ilk durağı deprem bölgesi

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Deprem Bölgesi

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