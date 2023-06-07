Aile Bakanı Göktaş’ın ilk durağı deprem bölgesi

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Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, “Öncelikle Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’ya gideceğim. Ondan sonra da peyderpey giderek alana dokunmak istiyorum. Oralarda neler eksik ve neler yapılması gerekiyor gözlemlemek istiyorum. Tabii ki ciddi bir deprem yaşandı. Hasar ortada. O insanları unutmamamız lazım. Hepimizin kalbi 6 Şubat’ta kaldı. O insanların normal hayata dönmeye çok ihtiyacı var. O yüzden bu teması çok önemsiyorum” ifadelerini kullandı.