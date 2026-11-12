Aile Bakanı Göktaş açıkladı: Risk altındaki 15 bin 374 çocuk yakın takipte

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NÜFUS STRATEJİK ÖNCELİK: “Aile ve nüfus meselesini stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz. Boşanma oranlarının en yüksek olduğu şehirlerde özel bir çalışma yürüttük ve 81 ilde İl Eylem Planları’nı eylülde uygulamaya koyduk. Yeni doğum yardımı sistemiyle çocuk sahibi ailelerimize desteğimizi güçlendirdik. 1.4 milyon çocuk için 30.4 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. Bu ödemelerin yüzde 90’ı iki ve üzeri çocuk sahibi annelere sağladığımız düzenli destekler.

KADINA ŞİDDET TÜRLERİ: ALO 183, KADES, GAMER, elektronik kelepçe uygulamasıyla şiddet vakalarına anında müdahale ediyoruz. 81 ilde faaliyet gösteren ŞÖNİM sayımızı bu sene 88’e çıkardık. 112’si Bakanlığımıza bağlı olmak üzere 151 kadın konukevi ile şiddet mağduru kadınlara ve çocuklarının ihtiyaçlarına uygun özel hizmet modelleri geliştiriyoruz. 10 yıl aradan sonra Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Araştırmamızı tamamladık. 18 bin 275 kadınla görüşerek hazırladığımız araştırmamızla, yeni şiddet türlerine dair kapsamlı veriler elde ettik. İlk kez failin rehabilitasyonuna odaklanan bir modeli hayata geçirdik.

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3 BİN 306 ZARARLI İÇERİK: Çocuklar Güvende Programı kapsamında okul ve aile ziyaretleriyle risk altındaki çocukları takip ediyor, aileleriyle birlikte ihtiyaçlarına uygun hizmetlere yönlendiriyoruz. Bu yıl 15 bin 374 çocuğu takip ederek, risk altında olan 5 bin 134’ü için koruyucu önlemler aldık. Çocuklarımızı olumsuz etkileyebilecek yayınları takip ederek bugüne kadar 3 bin 306 zararlı içeriğe müdahale ettik. 11 bin 72 çocuğumuz koruyucu ailelerimizin şefkatiyle büyüyor. Bugüne kadar 21 bin 351 çocuğumuzu evlat edindirme hizmetimizle sevgi dolu ailelere kavuşturduk. 2027 yılında kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için ilk defa bir teşvik paketini devreye alıyoruz.

ERKEKLER SGK ELİYLE KISIRLAŞTIRILDI: Erkekler SGK eliyle kısırlaştırıldı bu ülkede 1990’lı yıllarda. Bunların hepsi gerçek. Gazete manşetlerinden gösterebilirim. Bunlar yapıldı demek istiyorum. Böyle bir politika uygulandı.”

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KADINA BÜTÇE 11 MİLYAR LİRA

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“Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projemizin ikinci aşamasını eylül ayında başlattık. Bu kapsamda ‘Kadınlar için Yapay Zekâ ve Dijital Güçlenme Programını’ başlattık. 81 ilde kuracağımız ‘Kadın Sıfır Atık Elçileri Ağı’ ile kadınların çevre ve iklim mücadelesindeki öncü rolünü güçlendireceğiz. Kadınlarla Sürdürülebilir Yaşam Projesi’yle 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz. 2027 bütçesinde kadınların güçlenmesine ayrılan kaynak yüzde 73 artarak 11 milyar liraya yükseldi.”