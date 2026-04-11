Aile arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü, 6 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 19:34

Iğdır’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karakuyu köyünde yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahların da kullanıldığı bir çatışmaya dönüştü. Çatışmada M.Ç., S.Ç., İ.Ç., S.Ç. ve M.Ç. ile E.T., Ahmet Temel ve Mehmet Temel yaralandı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan Ahmet Temel (60) ve Mehmet Temel, (48) Iğdır Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

 

