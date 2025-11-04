AİHM’den Demirtaş kararı

Haberin Devamı

Konuyla ilişkin DEM Parti’den yapılan açıklamada “Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere, en son AİHM’in 8 Temmuz 2025 tarihli kesinleşen kararı gözetilerek arkadaşlarımız vakit geçirilmeden serbest bırakılmalıdır” denildi.

Demirtaş, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “AİHM kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır. Ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kendi aramızdaki ‘kardeşlik hukuku’ her şeyden kıymetlidir. Kardeşlik hukuku da eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal, ekonomik, hukuki çalışmaları yapıp adımlar atmamızla güçlenir. Atılacak her adımın barışa, huzura ve refaha hizmet etmesi dileğiyle, özgür günlerde görüşebilmek umuduyla, selam ve sevgilerimi gönderiyorum.”