AİHM Başkanı’ndan ilk resmi ziyaret

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün daveti üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano, dün sabah önce Bakan Gül ile bir araya geldi. Bakan Gül, AİHM Başkanı Spano ile daha sonra Türkiye Adalet Akademisi’ndeki 24. Dönem Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Açılış Töreni’ne katıldı. Gül törende, şunları söyledi:

“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 70. yılına erişmek üzere. Üzülerek ifade etmeliyim ki sözleşmenin 70’inci yılında bu buluşmayı Avrupa’da yükselen ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve nefret suçlarının gölgesinde gerçekleştiriyoruz. İsveç ve Norveç’te kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıların hemen ardından bu defa Fransa’da bir derginin çirkin provokasyonu sahneye konulmaya hazırlanılmaktadır. Oysa daha geçen hafta Yeni Zelanda’daki katliamın yargılamasında maktul yakınlarının söylediği sözler halen kulaklarımızda yankılanmaktadır. İnsan olmanın onurunda, insan haklarının eşit temelinde buluşarak nefretin, ırkçılığın, ayrımcılığın üstesinden gelebiliriz.”

AİHM’de Türkiye adına görev yapan hâkim Saadet Yüksel ise açılış töreninde, AİHM’deki derdest dava sayısının azaltılması için birtakım çalışmalar yapıldığını, mahkeme önündeki derdest dava dosyasının yaklaşık 60 bin civarına indiğini belirtti.

BAŞKANDAN İLK DERS: HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

AİHM Başkanı Robert Spano, hâkim-savcı adaylarına verdiği insan hakları dersinde, “Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilişkisi uzun ve zengin bir ilişkidir. Hukukun üstünlüğü ilkesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin kutup yıldızı. Bize yol gösteren, ileriye gitmemizi sağlayan parlak yıldız” dedi. AİHM Başkanı olarak ilk kez Türkiye’yi ziyaret ettiğini vurgulayan Spano, konuşmasında hukukun üstünlüğü vurgusu yaparak, şunları söyledi: “Ekonomik kalkınma ve refahın devamı için devletler hukukun üstünlüğüyle yönetilmelidir. Toplumda yargının fonksiyonsuz olması, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının esas alınmaması sonucu, topluma yabancı yatırım çekilmesi mümkün olmaz. İktidardaki kişiler mahkemeleri kontrol edemez. Kanunlar sadece halka değil, aynı zamanda gücü elinde bulunduranlara da her an uygulanabilmelidir. Kanunun üzerinde hiç kimse yoktur. Devletlerin, mahkemenin otoritesine saygı göstermesi, yargıya duyulan güven ve daha geniş yorumuyla hukukun üstünlüğü için kaçınılmaz ön koşuldur.”

BEŞTEPE’DE 45 DAKİKA GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano’yu kabul etti. Erdoğan’ın, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan ilk AİHM Başkanı olan Spano’yu kabulü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı olarak gerçekleşti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de hazır bulunduğu kabul, 45 dakika sürdü.