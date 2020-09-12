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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

AİHM, 12 Eylül mağdurlarına kapıyı kapattı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
AİHM, 12 Eylül mağdurlarına kapıyı kapattı
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Bursa’da yaşayan emekli öğretmen Sait Özdemir’in 12 Eylül askeri darbesinin ardından gözaltına alındıktan sonra ağır işkenceler gördüğü iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvuru “zamanaşımı” gerekçesiyle reddedildi.

12 Eylül mağdurları tarafından kurulan Devrimci 78’liler Federasyonu, karara tepki göstererek, “Bundan sonra AİHM’e taşıyacağımız dosyaların akıbetinden endişe duyuyoruz” açıklaması yaptı. Sait Özdemir, 12 Eylül darbesinin hemen ardından okulda gözaltına alınıp tutuklanmış, kaldığı Ordu Cezaevi’nde ağır işkencelere maruz kalıp yüzde 48 oranında engelli duruma gelmişti. Özdemir, 12 Eylül döneminde ‘sistematik işkenceye maruz kaldığı’ iddiasıyla yaptığı şikâyetlerden sonuç alamayınca davasını AİHM’ye taşımıştı.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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