Aigai’de büyük keşif... 3 bin ‘kutsal kap’ bulundu

Toprağın ve bereketin tanrıçası Demeter ile kızı Kore’ye (Persephone) adanan tapınakta, adak ve arınma törenlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 bin adet ‘hydriskos’ olarak adlandırılan küçük su kabı bulundu. Tapınağın 1880’li yıllarda tespit edildiğini ancak bugüne kadar ayrıntılı biçimde araştırılmadığını belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, “2025 yılında ilk kez bu alanda kapsamlı kazı gerçekleştirdik ve son derece çarpıcı buluntulara ulaştık” dedi.

Aigai’nin bulunduğu coğrafyanın kıraç ve zorlu yapısına dikkati çeken Prof. Dr. Sezgin, “Demeter, toprağın ve bereketin tanrıçası. Tanrıçaya belirli dönemlerde, törenlerle küçük pişmiş toprak kaplar içinde temiz su sunuluyordu. Kutsal kabul edilen bu kaplar özel bir alanda biriktirilmiş. Kazılarda bu birikim alanını ortaya çıkardık. Yaklaşık 3 bin adet hydriskos bulduk. Bu sayının mevcut buluntuların yalnızca bir bölümü olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Sezgin, “15 yıl önce yaklaşık 1500 olan ziyaretçi sayısı bugün 25-30 bin seviyelerine ulaştı” dedi.

