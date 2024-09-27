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Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Ahu Tuğba#ABD#İstanbul
Ahu Tuğbanın cenazesi Türkiyeye getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 17:51

ABD'de 1 Eylül'de hayatını kaybeden oyuncu Ahu Tuğba'nın cenazesi İstanbul'a getirildi.

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Oyuncu Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi, ABD'nin Miami eyaletinden kalkan THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Cenazeyi taşıyan uçak, saat 16.10'da İstanbul'a indi.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Anjelik Calvin, annesinin sosyal medya hesabından cenaze işlemlerine ilişkin detayları aktaran bir paylaşımda bulundu. Calvin yaptığı paylaşımda, "Bu cumartesi (yarın) saat 11.00'de Beyoğlu Atlas Sineması'nda anma töreni olacaktır. Cenaze, Teşvikiye Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Annemi birlikte dualarla uğurlayalım, dualarla gitsin" ifadelerini kullandı.

Ahu Tuğbanın cenazesi Türkiyeye getirildi

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#Ahu Tuğba#ABD#İstanbul

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