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Ahu Tuğba'nın cenazesi 1 aydır Türkiye'ye getirilemedi! Kızı Kanal D Haber'e konuştu

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#Ahu Tuğba#Ahu Tuğba Cenaze#Ahu Tuğba Otopsi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 19:47

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Amerika'da hayatını kaybetti ama cenazesi hala Türkiye'ye gelmedi. Çünkü ünlü oyuncunun ölümüyle ilgili otopsi süreci bitmek bilmedi... Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin "Kanal D Haber"e konuştu, Calvan, ölümünün şüpheli görüldüğü için otopsi istendiğini açıkladı.

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Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, 3 hafta önce Amerika'da vefat etti. Ölümünün üzerinden haftaları geçti ama cenazesi hala Türkiye'ye getirelemedi. 

SON SÖZLERİ: İLGİ İSTİYORUM

Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinini son anlarını anlattı:

Dua etti "allah da sana koşsun yavrum" dedi, "Allah önüne çıkarsın" dedi. Sonra da "ilgi istiyorum, çok ilgi istiyorum" dedi, iki yaşında bebek gibi, uyku bastırdı alnını öptüm.

RESMİ İŞLEMLERİN UZAMASINA İSYAN ETTİ

Resmi işlemlerin uzamasına isyan etti.annemin bir solüsyon cihazı vardı ve bu bölgenin müfettişi, onun otopsisinin emrini veren müfettiş bize "ölüm raporu getirin doktordan" diye inat etti. Ölüm anında polisler geldi, incelemeyi yaptılar, herhangi bir şüpheli bir durum bulamadılar. Bana "hasta mıydı" diye üstünü kapamaya çalışıyorlar ya hastaydı ama konuşuyordu benimle. Yani kalbi mi durdu, sağ gözü biraz kanlıydı ve yastıkta da bir kan vardı, ben şüphe ettim evladı olarak. 

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OTOPSİNİN TAMAMLANMASI BİR AY SÜRDÜ

Şöyle bir kanun varmış Florıda'da... Bir hastalığınız var ise bir cihazı kullanıyorsanız evde eğer ki o cihaz oksijen cihazıysa solunum yoluna bağlı bir ölüm olarak kayda geçiyor. Çok şaibeli bir ölüm dendi. 

Otopsi işlemleri sonra erdi ama rapor haftaya çıkacak

Şimdi gözler, Ahu Tuğba'nın ceneze törenine çevrildi. Cenazesi cuma akşamı geliyor.

 

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#Ahu Tuğba#Ahu Tuğba Cenaze#Ahu Tuğba Otopsi

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