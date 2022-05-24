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Ahşap fabrikasında patlama: 2 işçi yaralı

#Kocaeli#Kartepe#Ahşap Fabrikası

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ahşap üretimi yapılan fabrikada buhar kazanının bakımı sırasında patlama meydana gelirken, 2 işçi yaralandı.

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Arslanbey Organize Sanayi içindeki ahşap üretimi gerçekleştirilen fabrikada saat 10.30 sıralarında buhar kazanında bakım yapılırken patlama meydana geldi ardından yangın çıktı. Patlamada 2 işçi hafif yaralandı.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçiler, kontrol amaçlı sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumanlar arasında kaybolan işçi ise 20 dakikalık arama sonucu bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

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#Kocaeli#Kartepe#Ahşap Fabrikası

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