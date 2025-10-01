×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ahşap binada çıkan yangın 4 binaya sıçradı! Ünlü oyuncunun evi alevlere teslim oldu | Alevlerin sardığı bina çöktü

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Yangın#Şebnem Bozoklu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 17:50

Beşiktaş'ta üç katlı ahşap binada çıkan yangın, yanındaki 3 binaya daha sıçradı. Yangının başladığı binada yaşayan bir kadın çevredekiler tarafından kurtarılırken, bina yola doğru çöktü. Park halindeki bir otomobil ise hasar gördü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hasar alan binalardan birinde oyuncu Şebnem Bozoklu'nun evinin de olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Yangın, saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'ta bulunan üç katlı ahşap binada çıktı. Binadan yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verirken, içeride bulunan bir kadını da dışarı çıkardı. Alevler kısa sürede yan binaya sıçradı.

Kısmi çökmeler yaşanan ahşap bina, alevlerin büyümesiyle park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklar ve park halindeki araçlar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Alevler kısa sürede 3 binaya daha sıçradı.

Ahşap binada çıkan yangın 4 binaya sıçradı Ünlü oyuncunun evi alevlere teslim oldu | Alevlerin sardığı bina çöktü
MAHALLE YOĞUN DUMAN ALTINDA KALDI

Ekipler, çektikleri hortumlarla farklı noktalardan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı. Yangın nedeniyle mahalle yoğun duman altında kaldı; çevredekiler, yüzlerini kapatarak nefes almaya çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBu köye herkes hissedar Sadece bir kişinin arazisinin tapusu var | Burayı özel kılan şey ilk defa tapuyu alan yer olmasıBu köye herkes hissedar! Sadece bir kişinin arazisinin tapusu var | Burayı özel kılan şey ilk defa tapuyu alan yer olması'Haberi görüntüle

Ahşap binada çıkan yangın 4 binaya sıçradı Ünlü oyuncunun evi alevlere teslim oldu | Alevlerin sardığı bina çöktü

OYUNCU ŞEBNEM BOZOKLU'NUN EVİ HASAR GÖRDÜ

Ahşap binada çıkarak alevlerin yanındaki 3 binaya daha sıçradığı yangında aralarında oyuncu Şebnem Bozoklu'nunda evinin yer aldığı 4 bina hasar gördü. 2 bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Ahşap binada çıkan yangın 4 binaya sıçradı Ünlü oyuncunun evi alevlere teslim oldu | Alevlerin sardığı bina çöktü

BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA

Yangına teslim olan ahşap binanın çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alevlerin sardığı binanın bir anda çöktüğü, altındaki otomobilin ise büyük hasar aldığı görüldü

Gözden KaçmasınDevlet Bahçelinin önerisiyle yapılmıştı Ferdi Tayfur hayranları görmek için akın ediyorDevlet Bahçeli'nin önerisiyle yapılmıştı! Ferdi Tayfur hayranları görmek için akın ediyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Yangın#Şebnem Bozoklu

BAKMADAN GEÇME!