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Ahmet'in organları 5 hastaya umut oldu

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#Ahmet Tatar'ın Organ Bağışı#Beyin Ölümü#Organ Bağışı
Ahmetin organları 5 hastaya umut oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 16:38

Niğde'de önceki hafta geçirdiği trafik kazasının ardından hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Tatar'ın (28) organları 5 kişiye umut oldu. 

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Hacıabdullah Mahallesi'nde 8 Haziran'da otomobille çarpışan motosikletteki Ahmet Tatar ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Tatar'ı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi gören Tatar'ın, dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Ahmet Tatar'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Tatar'ın kalbi, karaciğeri, böbrekleri ve korneaları yapılan operasyonla alındı. Hava ambulansına konulan organlar, nakil bekleyen hastalar için farklı illere gönderildi.

Ahmetin organları 5 hastaya umut oldu

“5 HASTAYA UMUT OLACAK”

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Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor, Tatar'ın ailesine başsağlığı dileyerek, "6 gün önce trafik kazası sebebiyle hastanemize başvuran hastamızın, yoğun bakım tedavisi sırasında maalesef beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi bu zor süreçte onurlu bir karar alarak, organ bağışı yaptı. Tatar'ın organları 5 hastaya umut olacak. Allah'ın izniyle bu organlarla hayat bulan hastalarımız, şifalarına kavuşacak" diye konuştu.

Ahmetin organları 5 hastaya umut oldu

“BAŞKALARINA HAYAT VERMEK İSTEDİK”

Ahmet Tatar'ın babası Hasan Tatar ise acı dolu bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Oğlumuzun organlarını bağışlayarak başkalarına hayat vermek istedik. Allah herkese sağlık versin. İnşallah organların bağışlandığı çocuklar sağlığına kavuşur. Bu zor zamanda bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ahmetin organları 5 hastaya umut oldu

Ahmet Tatar'ın cenazesinin, yarın Hacıabdullah Mahallesi'ndeki törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

 

 

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#Ahmet Tatar'ın Organ Bağışı#Beyin Ölümü#Organ Bağışı

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