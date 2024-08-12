Ahmet’in ‘katilleri’ne 6 yıl istendi

Haberin Devamı

ADANA Seyhan’daki bir tekstil atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Sefa Avvaf’nın oğlu Ahmet Direk Turan Haskiro (11), 11 Haziran 2024’te işyerinin ikinci katındaki asansöre bindi. Bilinmeyen nedenle asansör kapısı ile duvar arasında sıkışan çocuğun çığlıklarını duyan işçiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ahmet’in hayatını kaybettiği belirlendi. Suriyeli çocuğun ölümüyle ilgili gözaltına alınan asansör şirketi yetkilisi Recep Karayiğit (59) ile bina sorumlusu Ömer İnce (38) tutuklandı.

Cumhuriyet savcısı, Ahmet Direk Turan Haskiro’nun ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Savcı, Ömer İnce ve Recep Karayiğit hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan iddianame hazırladı. Adana 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edildi. Savcı, her iki sanığın da 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. İddianameye giren bilirkişi raporunda her iki şüpheli de asli kusurlu bulundu. Şüpheliler suçlamayı kabul etmedi. Anne Sefa Avvaf ise oğlunun ölümü ile ilgili şikâyetçi olmadı.

Haberin Devamı

SÖZLEŞME YAPMAMIŞLAR

Bilirkişi raporuna göre asansör firması yetkilisi Recep Karayiğit’in, asansörün onarımını veya değişiminin zamanında yapılmasını sağlamayıp insan can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirmeyip bahse konu kazaya sebebiyet verdiği anlaşıldığından asli kusurlu olduğu kaydedildi. Bina sorumlusu Ömer Önce’nin de kazadan önceki son iki yıl içinde asansörün bakım onarımını beyan eden yetkili servis ile noter huzurunda ‘yetkili servis sözleşmesi’ yapmayıp verilen ifadelere göre, insan taşıma amaçlı yapılan asansörde, binada bulunan işletmeler tarafından yük taşınmasına müsaade ederek kontrolsüz yük taşınması ile asansörün aylık bakım öncesi yıpranmasını önlemeyip bahse konu kazaya sebebiyet verdiği anlaşıldığından asli kusurlu görüldüğü kaydedildi.

Tutuklu 2 sanık, ileriki günlerde yargılanmaya başlayacak.