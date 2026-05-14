Ahmet Yesevi Nişanı ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi | 'Önümüzdeki dönemi inşallah Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Tokayev ile baş başa görüşmesinin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na başkanlık etti.



Geçtiğimiz günlerde idrak ettiğiniz Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı münasebeti ile kardeş Kazak halkını tebrik ediyorum. 15 Mart'taki referandumda halkın büyük desteğini alan yeni anayasanın Kazakistan'a hayırlar getirmesini gönülden diliyorum.



Türkiye-Kazakistan ilişkileri, geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. Kıymetli kardeşimle görüşmemizde, ticaretten enerjiye, savunma sanayi iş birliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere kadar pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkânların sağlanması noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi Türk Dünyası yüzyılı yapacağız.

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ortak basın toplantısı düzenledi.

İlk sözü alan Tokayev, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Sizin dünya 5'ten büyüktür teziniz herkesçe bilinmektedir. Bu eşitsizliğe yönelik söylenen cesur bir hitaptır. İş birliğini pekiştirme konusunda da büyük bir rol var

Sayın Cumhurbaşkanım, iki ülke arasında yüz yıllara dayanan tarihi bağlar mevcut. Kazaklar ve Türkler kardeşliği stratejik ortaklık şeklinde devam etmekte. Kendi adıma ve Kazak halkı adına teşekkür ederim.

Kardeşim Recep Bey, sizi bugün Hoca Ahmet Yesevi Nişanı ile ödüllendirme kararı aldım. Bunu ilk kez siz alacaksınız. Bunun önemi büyüktür. Sayın Cumhurbaşkanı Kazak halkı sizi takdir ediyor, sizi sevip sayıyor. Bu ödülü sizin liderlik rolünüz için takdir olarak kabul etmenizi arzu ederim. Bunu bir şükran duygusu olarak görün. Kazak Türk dostluğunun ebedi olmasını temenni ederim.

Sayın cumhurbaşkanına ziyaretleri için içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ata yurduna gelmeniz bizim için büyük onurdur. Türkiye Kazakistan'ın önemli stratejik ortaklarından biridir. Bizler birbirimize gönülden destek veren ülkeleriz. Hedefimiz birdir. Türkiye siyasi etkisi güçlü, ekonomisi sağlam, uluslararası itibarı yüksek ülkedir. Bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde gerçekleştiğine hiç şüphe yoktur. İleri görüşlü liderliği ve özverili çalışmalarının sonucudur. İki devlet arasındaki çok yönlü iş birliği yüksek ivmede gelişmektedir. İş birliği konseyinin 6. toplantısını gerçekleştirdik, oldukça verimli bir toplantı oldu. Hedefleri hayata geçiştirmek adına önemli belgelere imza attık. Türkiye en büyük yatırımcılarımız arasında yer almaktadır. Türk iş insanları bugüne kadar 6 milyar dolar tutarında yatırım yaptı ülkemize. 4 bin Türk şirketi ülkemizde faaliyet göstermektedir. Türkiye ülkemizin en büyük 5 ticaret ortağından biridir. Bu rakamları artırmak için imkanlara sahibiz. Türk yatırımcıları desteklemeye her zaman hazırız. Türk şirketlerini yatırım projelerinde yer almaya davet ediyoruz.

Tokayev'den sonra söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, kıymetli heyet, Türk Dünyası'nın büyük gönül sultanı adına ihtas edilen bu güzide nişanın ilk kez tarafıma takdim edilmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Bunun milletimize gösterilen yüksek teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum. Siz değerli kardeşime teşekkür ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eylesin.

Nazik misafirperverliği için Tokayev'e teşekkür diyorum. Konseyin 6. toplantısını biraz önce gerçekleştirip çok sayıda belgeyi imzaladık. Birçok alanda iş birliğimizi etraflıca değerlendirdik. İş çevremizi yatırımları artırmaları yönünde teşvike devam ediyoruz. Tokayev ile birlikte hitap edeceğimiz forum vesilesi ile iş insanları arasında yeni iş birliklerine şahit olacağız. Askeri ve savunma sanayii iş birliğimizi daha ileri taşıyacak projeleri de bugün görüştük.

"ORTA KORİDOR'UN ÖNEMİ ANLAŞILDI"

Enerjide kaynak çeşitliliğinde attığımız adımlarda Kazakistan özel bir yere sahip. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'daki petrolü ülkemize daha fazla ulaştırmayı arzu ediyoruz. Doğu-Batı Orta Koridoru'nun önemi anlaşıldı. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla bu koridoru mal sevkiyatı için değil enerji kaynaklarının batıya taşınması için sürdüreceğiz. Coğrafyamızda dilde fikirde işte birlik şiarı ile yeni köprüler inşa edeceğiz. Türk dünyasının fikirlerini, eserlerini gelecek nesillere aktarmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Tokayev'in destekleri ile Türkiye Maarif Vakfı'nın okul açması için çalışmalara başlandı. Kazakistan'ın bizlerle gönül bağına, 6 şubat depremlerinin hemen ertesinde şahitlik ettik. O zor dönemde Kazak kardeşlerimizin ve Kazakistan devletinin desteklerini yanımızda hissettik. Bugün de Nurdağı'nda inşa ettiği okulun açılığını gerçekleştirmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Hoca Ahmet Yesevi'nin ismini verdiğimiz okulda yetişecek çocuklarımızın dostluğumuzu geleceğe taşıyacağına inanıyorum. Nişan için de gönülden teşekkür ediyorum. Bu Nişanı sarsılmaz dostluğumuzun semboolü olarak görüyorum. Yarınki zirvede gözlemci olarak Kuzey Kıbrıs'ın katılacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Aziz kardeşim Tokayev ve heyetine sergiledikleri müste4sna misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyorum. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilyorum.



Basın toplantısı ve nişan takdiminin ardından iki ülke arasında varılan 13 anlaşma imzalandı.