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Ahmet Türk'ün torunu, Mersin'de silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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#Mersin#Hüseyin Reber Türk#Silahlı Saldırı
Ahmet Türkün torunu, Mersinde silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 10:29

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün torunu, 29 yaşındaki Hüseyin Reber Türk, Mersin'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Mersin-Adana D400 kara yolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı, DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk ile yanındaki bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Reber Türk, hastanede hayatını kaybetti. Hüseyin Reber Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Mersin#Hüseyin Reber Türk#Silahlı Saldırı

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