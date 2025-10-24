Ahmet Türk ‘Örgüt propagandası’ suçundan beraat etti

Haberin Devamı

Ahmet Türk hakkında 28 Mart 2011 tarihinde Siirt’te yaptığı konuşmada, “Biz biliyoruz, binler özgürlük mücadelesi için kardeşlerimiz, arkadaşlarımız yaşamlarından vazgeçtiler. Bu mücadele, bugün günbegün daha da genişliyor ve günbegün bu mücadele, özgürlük yürüyüşü oluyor. Bugün bütün Kürdistan’ın şehirleri için, Kürdistan’ın köyleri için, Kürdistan’ın ilçeleri için halk ayaktadır. Kahraman şehitler için bugün burada toplanmışlar” sözleri nedeniyle 2022 yılında ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava açılmıştı.

KAYYUM ATANMIŞTI

Davanın dün görülen karar duruşmasında mahkeme, Türk’ün açıklamasının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.



Ahmet Türk hakkındaki bu davanın ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmıştı.