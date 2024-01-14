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Ahmet Türk, adaylıktan ve aktif siyasetten çekildiğini duyurdu

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#Ahmet Türk#DEM Parti#Adaylık
Ahmet Türk, adaylıktan ve aktif siyasetten çekildiğini duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 16:27

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM), Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için ön seçim sonuçlarında birinci çıkan ancak yüzde 50 oranını geçemeyen Ahmet Türk, yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

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DEM Parti’den Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olan ve dün yapılan birinci tur ön seçimlerinde birinci çıkan Ahmet Türk, yüzde 50 oranını aşamadığı gerekçesiyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Eski parlamenter ve iki dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ahmet Türk, “Daha önce yüzde 50’yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinde dolayı halka teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim” dedi.

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#Ahmet Türk#DEM Parti#Adaylık

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