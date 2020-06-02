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Haber Giriş: 02.06.2020 - 11:27,Son Güncelleme:

Ahmet Tekdal kimdir? Refah Partisi eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal'ın biyografisi

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Ahmet Tekdal kimdir? Refah Partisi eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal'ın biyografisi
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Refah Partisi eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren Ahmet Tekdal, 89 yaşındaydı. Peki, Ahmet Tekdal kimdir? Refah Partisi eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal'ın biyografisi...

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak da görev yapan kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal, 1931 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tekdal, Refah Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve partinin ilk Genel Başkanı oldu. 1995 seçimlerinde 20. Dönem Ankara Milletvekilli seçilen Ahmet Tekdal, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Ahmet Tekdal 2 Haziran Salı günü hayatını kaybetti. Tekdal'ın cenazesinin Gölbaşı'ndaki aile kabristanına gömülmesine karar verildi. 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Twitter hesabından Tekdal'ın vefatına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Erbakan Hocamızın yol arkadaşı, vefanın, sadakatin en özel örneklerinden, Refah Partisi eski Genel Başkanı, kıymetli büyüğümüz Ahmet Tekdal Beyefendi'nin vefat haberini üzülerek öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum."

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