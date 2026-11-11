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Ahmet Şık’ın eşine ‘casusluk’ suçlaması

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#Casusluk İddiaları#Ahmet Şık#Yonca Verdioğlu Şık
Ahmet Şık’ın eşine ‘casusluk’ suçlaması
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, polis eşliğinde mevcutlu olarak adliyeye götürüldü, daha sonra bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yonca Verdioğlu Şık hakkında ‘casusluk’ iddiasıyla soruşturma başlattı. Yonca Verdioğlu Şık, Beyoğlu’ndaki evinden polis eşliğinde alınarak mevcutlu olarak Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Yonca Verdioğlu Şık savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

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#Casusluk İddiaları#Ahmet Şık#Yonca Verdioğlu Şık

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