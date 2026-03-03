Ahmet Özer’in cezasına itiraz

Haberin Devamı

Özer, 30 Ekim 2024’te gözaltına alınarak aynı gün ‘terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Özer’in İstanbul’da görevli bir kısım belediye başkanı, başkan yardımcısı ve belediye meclis üyesinin, 31 Mart 2024 yerel seçimler sonrasında terör örgütünce verilen talimatla ‘kent uzlaşısı’ faaliyeti kapsamında, terör örgütünün uzlaşma sağladığı partiden seçilmeleri sağlanarak görev yapmaya başladıkları ve halen görevli oldukları öne sürülmüştü. Özerlik sistemi ve ‘kent uzlaşısı’ formülünün, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu iddia edilmişti. Özer, yargılandığı davada 14 Temmuz 2025’te tahliye edilmişti. 23 Ocak 2026’da da İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak’ suçundan

6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.