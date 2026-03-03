×
Gündem Haberleri

Ahmet Özer’in cezasına itiraz

#Ahmet Özer#Kent Uzlaşısı#PKK
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2026 07:00

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer’e ‘kent uzlaşısı’ kapsamında ‘PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Karara itiraz eden Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz, yerel mahkemece kurulan hükmün kaldırılarak Ahmet Özer hakkında beraat kararı verilmesi talep etti.

Özer, 30 Ekim 2024’te gözaltına alınarak aynı gün ‘terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Özer’in İstanbul’da görevli bir kısım belediye başkanı, başkan yardımcısı ve belediye meclis üyesinin, 31 Mart 2024 yerel seçimler sonrasında terör örgütünce verilen talimatla ‘kent uzlaşısı’ faaliyeti kapsamında, terör örgütünün uzlaşma sağladığı partiden seçilmeleri sağlanarak görev yapmaya başladıkları ve halen görevli oldukları öne sürülmüştü. Özerlik sistemi ve ‘kent uzlaşısı’ formülünün, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu iddia edilmişti. Özer, yargılandığı davada 14 Temmuz 2025’te tahliye edilmişti. 23 Ocak 2026’da da İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak’ suçundan
6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

 

 

