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Ahmet Özer'in avukatlarından tahliye talebi

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#Ahmet Özer#Esenyurt#Belediye
Ahmet Özerin avukatlarından tahliye talebi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 13:13

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in avukatları, mahkemeye sundukları dilekçeyle müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

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Avukatlar Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz, hakimliğe gönderilmek üzere söz konusu taleplerine ilişkin dilekçeyi Başsavcılığa sundu.

Avukat Sınar, dilekçeyi sunmadan önce İstanbul Adliyesi'nin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Özer'in hakkında yapılacak aylık tutukluluk incelemesinin duruşma yapılıp gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu.

Duruşmada kendilerine ve müvekkilleri Özer'e savunma yapma hakkı tanınması taleplerini savcılığa ileteceklerini belirten Sınar, aradan 25 gün geçmesine rağmen dosyayla ilgili henüz hiçbir somut adım atılmadığını iddia etti.

Sınar, Özer'in 25 gündür özgürlüğünden yoksun bir şekilde cezaevinde tutulduğunu, iddianamenin hazırlanması konusunda hiçbir gelişme yaşanmadığını kaydetti.

Avukat Ersöz ise konuya ilişkin geniş bir dilekçe sunduklarını anlattı.

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#Ahmet Özer#Esenyurt#Belediye

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