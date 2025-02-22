Ahmet Özer’in 15 yıla kadar hapsi istendi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, Özer’in “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, Diyarbakır’da, terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken 2020’de tanık koruma programı kapsamına alınan “Hermes” kod adlı gizli tanığın ifadelerine de yer verildi. Gizli tanık Hermes ifadesinde, Ahmet Özer’in terör örgütü faaliyetleri nedeniyle ceza alan bir akrabasının yurtdışına kaçırılması ve orada bir eve yerleştirilmesi için terör örgütü üyesi Cemal Kavak’tan yardım istediğini söyledi. Akabinde Ahmet Özer’in akrabasının, 2004 yerel seçimi günü ve birkaç gün önce herkesin gündemi seçim iken bu boşluktan faydalanılarak yurtdışına kaçırıldığını öne sürdü. Ahmet Özer, 30 Ekim sabahı evine yapılan operasyonla gözaltına alınarak aynı gün, ‘terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştı.