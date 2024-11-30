Ahmet Özer’i ziyaret etti: İddianameyi bir an önce yazın

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında görevden alınan ve tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i, tutuklu bulunduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumları’nda (Silivri Cezaevi’nde) ziyaret etti. Sabah 08.30’da başlayan görüşme, 10.00’da sona erdi. Özel, Ahmet Özer ile tek olarak görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

SONUNUZ AYNI OLUR

“Son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. FETÖ’vari kumpaslarla iş görenler FETÖ’vari sonu görürler. Kaçarak, sıçan gibi bu ülkeyi terk eden Zekeriya Öz’ü hiçbirimiz unutmadık. Günü gelince o çok güvendikleri arkalarından çekilir. Şimdi aynı şeyleri yapanlara şunu söyleyeyim, sonunuz aynı olur. Hukukun dışına çıkmayın. Hukukun dışına çıkanın, günü geldiğinde hukuk arkasında da duramıyor. Çünkü diyor ki ‘Sen de bunları yaptığına göre bir suç örgütünün mensubusun. Avukatsız arama mı olur?’ diyor. ‘Gizli tanık bulup da gizli tanığa ne söyleyeceğini söyleyen savcı mı olur, başsavcı mı olur?’ diyor.

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BAŞSAVCIYA SESLENİYORUZ

Bir şafak operasyonuyla evine gelip, belediyeye gelip balyozlarla kırıp yaratılan operasyon, yaratılan algı operasyonu onur kırıcıdır. Yatak odasına eşinin sokulmayıp, uykusundan polisler tarafından kaldırılarak gözaltına alınması onur kırıcıdır. Türkiye’de kimseye yapılmamış muameledir. Avukatsız işlemler hukuksuzdur. Dosyada gizlilik vardır. Ahmet Özer’in aktarımı ile söylüyorum: ‘Dosya bana gizli, avukatlarıma gizli. Basına açık. Altyazıdan okuduğumu, ertesi gün avukatlarımdan duyuyorum. Sürekli basına gizlilik olan dosyadan bilgi sızdıran bir iletişim var’ diyor. İstanbul Başsavcısı’na sesleniyoruz: Gizlilik olan dosyada bizlerin duymadığı şeyleri, ya da sonradan duyacağı şeyleri iktidara yakın medya nasıl yazmaktadır? Buradaki amaç nedir? Önce televizyondan, sonra avukatlardan duyulan bir bilgi dosyanın maksatlı olarak manipüle edildiğini kanıtlamaktadır.

GİZLİ TANIK ÇIKTI

Bakın Ahmet Özer’e emniyette, savcılıkta ve hâkimin sorduğu soruların tamamı yanıtlandı. Yine de tutuklandı. Tutukluluğuna da bir başka mahkemeye itiraz edince, mahkeme şunu yazdı: ‘Her ne kadar tüm deliller tartışmalı ve tutuklamaya gerek yoksa da bir gizli tanık beyanından dolayı tutukluluk halinin devamına...” O gizli tanığı o an duydu Ahmet Özer. Şu ana kadar iddianame çıkmadı. Gizli tanıkla ilgili söylediği şeyler söylenmedi. Ama şunu açıklıkla söylemek gerekiyor ki bu gizli tanık ne uyduracaksa uydursun, bir an önce iddianamenin yazılması lazımdır.”

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ÖZER’LE NELER KONUŞTU

Özgür Özel, cezaevinde görüştüğü Ahmet Özer’in söylediklerini şöyle aktardı: “Dediği şu: ‘Yahu ne terör örgütünün üyesi? DEM bir siyasi partidir ama DEM’in de hiçbir zaman üyesi olmadım. Benim partim Cumhuriyet Halk Partisi. 16 yıldır bu partideyim, çabalıyorum. Çalıştığım üçüncü genel başkansınız. Hayatım boyunca hep teröre karşı oldum, yazdığım bütün kitaplar çatışmalı süreçlerin terörün mutlaka ve mutlaka demokrasi yoluyla alt edilmesi, durdurulması, barışın sağlanmasıdır’ diyor. ‘Kürtlerin yüzde 85’i benim çalışmalarımda ayrılmaya hep karşıydılar. Ben de ayrılmaya karşı, birlikte yaşamı, demokrasiyi savundum’ diyor. Bunun için Cemil Çiçek çağırdı Anayasa Komisyonu’na, 5 saat sunum yaptım. Bunun için Naci Bostancı çağırdı komisyona, 3.5 saat sunum yaptım. Süleyman Soylu çağırdı, raporlar istedi, onlarla çalıştım. Recep Tayyip Erdoğan bunun için bana her bayram tebrik yollar, her süreçte mutlaka görüşüme başvurur’ diyor. Şimdi ben ne zaman terörist oldum?’ diyor. Ahmet Özer suçsuzdur.”

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HÂKİM DİNLEMEDİ

Çok önemli bir bilgiyi burada hepinizle paylaşayım. Sayın Ahmet Özer’in tutukluluğunun birinci ayında, tutukluluk durumunun değerlendirilme evresi var biliyorsunuz 30 günlük rutin bir uygulama. Arada gizli tanık icat olduğu için avukatları duruşma istedi. Duruşma açmadılar. SEGBİS karşısına Ahmet Özer’i çağırdılar. Ahmet Özer, dört sayfa savunmasıyla geldi. Kimlik tespiti yapıldı. Söze başladı, ‘Sayın hâkim...’ diye. Şu yaşandı dün. ‘Ahmet Bey tutukluluğunuzun devamına karar verdim.’ Dedi ki ‘Beni dinlemeyecek misiniz, dört sayfa savunmam var?’ Dedi ki ‘Sen onları cezaevine ver. O savunma beni bulur. Ama kararım tutukluluğun devamıdır.’ Böyle bir düşman hukukuyla karşı karşıyız arkadaşlar.”

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BAŞSAVCILIKTAN JET SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, dünkü ve 26 Kasım günü TBMM grup toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’na yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca 28. Dönem Manisa Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 26 Kasım 2024 tarihinde partisinin TBMM’ndeki grup toplantısında ve 29 Kasım 2024 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘terörle mücadele almış kişileri hedef göstermek’ suçundan resen soruşturma başlatılmış olup gerekli tespitlerin yapılması akabinde soruşturma evrakı ilgili hakkında fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecektir.”

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ÖZEL DEM PARTİ’YLE GÖRÜŞTÜ: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşmesinin ardından, “Samimiyetle ve şeffaflıkla davranılırsa Türkiye 40 yıldır çözemediği ve hepimize çok acılar yaşatmış bir sürecin toplumsal barış sürecine dönmesi Türkiye’deki herkese kazandırır. Bunun için de üzerimize düşen adımları atmaya hazırız” dedi.





CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmede Özel’e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ile Ensar Aytekin eşlik etti. Görüşmenin ardından Bakırhan kayyum atamalarıyla ilgili, “Bu mesele sadece DEM Parti’nin değil hepimizin meselesidir. CHP’nin bu konuda ortaya koyduğu pratik değerliydi. Bu ülkeyi umarım bu ayıptan kurtarabiliriz” dedi.

SORUŞTURMAYA SERT TEPKİ

Özel de, “Bundan sonraki süreçte ümit ederim tüm siyasi partilerin birbiri ile uygun zeminlerde diyalog kurabildiği, kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, şeytanlaştırmadığı, sözün değerinin olduğu bir süreci hep beraber yaşamak isteriz. Bu konuda CHP olarak geçmişten gelen tüm kötü tecrübelere rağmen üzerimize düşeni yapma noktasında tarihsel tutarlılığımızdan farklı bir noktada değiliz” diye konuştu.

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında açılan soruşturmaya da, “Kendisine göreviyle ilgili hakaret ettiğimi söylüyor. Şunu sorarlar, sen mahkeme mahkeme gezip, özel olarak seçilmiş ve siyaseten cezalandırılması gereken kişilere, sırf sana o talimat verildi diye adaletin giyotini olmak senin görevin mi? Kendine görev olarak bildikleri bunlarsa, görevinden dolayı hakaret ettim. Ben bu yapılanlara itiraz ettim, o onu hemen sahiplenmiş” diye tepki gösterdi.