Ahmet Özer’e ‘terör’den tahliye

Haberin Devamı

‘TERÖR örgütü üyesi olma’ iddiasıyla 30 Ekim 2024’te tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer, İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada dün 2. kez hâkim karşısına çıktı. Hakkında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istenen Özer ile avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve partililer de izledi. Özer, duruşma salonuna girdiği sırada partililer kendisini alkışlarken, Özer de onları selamlayarak karşılık verdi.

DEMOKRATİK TÜRKİYE LAZIM

Özer savunmasında, “Başından beri lekelenmeme hakkım ihlal edildi, suçlu ilan edildim. Bir tek insan acı çekiyorsa birçok insan acı çekiyor demektir. Terör örgütü üyesi olmadığımı dünya alem biliyor. Barış süreciyle tutukluluğum arasında büyük çelişki var. Bir barış süreci yapılacak diye tahliye olmak istemiyorum. Zaten hiçbir örgüt üyesi değilim. Biz hukuka güvenmeyeceksek kime güveneceğiz? Bütün bunlara karşı sabrediyorum, adaletin tecelli edeceği günü bekliyorum. Sadece Terörsüz Türkiye yetmez, demokratik Türkiye de lazım” dedi.

Haberin Devamı

Duruşma savcısı, Ahmet Özer’in tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise Özer’in ‘terör örgütü üyesi olma’ iddiasıyla yargılandığı davadan yurtdışına çıkış yasağı ve imza adli kontrolü uygulayarak tahliyesine karar verdi. Özer, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü dosyası kapsamımda da tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamayacak. Tahliye kararının açıklanmasının ardından Dilek İmamoğlu, Özer’in avukatlarını sarılarak kutladı.

‘SUÇ ÖRGÜTÜ’NDEN CEZAEVİNDE KALACAK

Ahmet Özer, CHP’li belediyelere yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçundan tutuklanan ve daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aziz İhsan Aktaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ocak 2025’te tutuklanmıştı. Özer, bu suç nedeniyle cezaevinde kalacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın da tutuklu olduğu suç örgütü davasına ilişkin soruşturma devam ediyor.