Ahmet Özer'e ilişkin soruşturmada 12 kişi gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin çalışmalarda, örgütün TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) yapılanması mensubu olduğu belirlenen ve Ahmet Özer ile sürekli ve yoğun şekilde irtibatı olduğu anlaşılan 12 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 6'sının, örgütün HDK (Halkların Demokratik Kongresi) yapılanması delegesi olduğu belirlenen soruşturmada, 4 Temmuz 2022'de Mersin Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında dönemin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın "PKK/YPG/PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın" ifadesinin ardından el kaldırmayan kişiler olduğu tespit edildi. Soruşturmada, 5 şüphelinin ise terör örgütü propagandası yaptığı belirlenirken, 1 zanlının da KCK yapılanmasına bağlı örgütsel çalışmalar ve örgütün sözde "Adalet ve Barış Komisyonu" yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 12 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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