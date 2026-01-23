×
Son dakika: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası

Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 14:29

Eski Esenyurt Belediye başkanı Ahmet Özer, kent uzlaşısı davası kapsamında hakim karşısına çıktı. Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kent uzlaşısı davası kapsamında bir kez daha hakim karşısına çıktı. Ahmet Özer, 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. şına çıkış yasağının ise devamına hükmetti. Duruşma 23 Ocak 2026’ya ertelendi.

11 KASIM'DA SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘terör’ soruşturması kapsamında, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla 30 Ekim 2024 tarihinde tutuklanmıştı. Öte yandan Özer'in 'terör' soruşturmasından tutukluluğu devam ederken, 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' soruşturması kapsamında Ahmet Özer hakkında ocak ayında bir tutuklama kararı daha verildi. Bunun üzerine Özer, 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. Ahmet Özer 14 Temmuz'da görülen duruşmada 'terör' soruşturmasından tahliye edildi. Ahmet Özer'in 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' soruşturması kapsamında 20 Ekim'de hazırlanan iddianamesinde 9 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Özer hakkında, ilgili mahkemenin tensip zaptı hazırlamasıyla birlikte tahliye kararı verildi. Bunun üzerine Ahmet Özer adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

