Ahmet Özer’e 15 yıl hapis istemi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Cezaevi İnfaz Kurumu’nun karşısındaki duruşma salonda görülen davaya başka suçtan tutuklu bulunan Ahmet Özer ile avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Özer’in silahlı terör örgütüyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz edecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle terör örgütünün üyesi konumunda bulunduğu ileri sürdü. Mütalaada, özerklik sistemi ve kent uzlaşısı formülünün DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu ileri sürüldü.

OCAK AYINA ERTELENDİ

Ahmet Özer’in PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Öcalan’ın genel talimatları uyarınca sözde demokratik özerklik çalışmalarına katkı sunduğu, bu doğrultuda örgütün üst düzey yöneticisi Remzi Kartal ile yoğun iletişim kurduğu, Mersin’de örgüt adına ideolojik eğitim organize ettiği ve bu eğitimi bizzat verdiği iddia edildi. Özer ve avukatları mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Özer hakkındaki ‘Belirli bir yerleşim bölgesini tek etmeme’ adli kontrol kararını kaldıran mahkeme heyeti, yurtdışına çıkış yasağının ise devamına hükmetti. Duruşma 23 Ocak 2026’ya ertelendi.