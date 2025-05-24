Ahmet Özer’den 58 sayfalık savunma

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Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada dün ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesindeki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Özer ve avukatları katıldı. Duruşmayı ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer de takip etti. Aylık kazancının 150 bin TL olduğunu belirten ve hakkındaki suçlamaları reddeden Özer, 58 sayfalık savunmasında özetle şunları söyledi: “Böyle iddialarla muhatap olmak yıllarını barışa ve bilime vermiş olan beni derinden yaralamaktadır. Yaşamım boyunca demokrasiden ayrılmadım. PKK veya herhangi bir örgütle fikir bağım olmadı, böyle bir itham bilim adamı için büyük züldür.

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KAYYUM ATAMAK İÇİN

Sen neden buradasın diye soru aklınıza gelebilir, birinci nedeni Esenyurt Belediye Başkanı olduğum için buradayım. İkinci neden, Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atayabilmeleri için buradayım. Eskiden beri şöyle söyleniyor, ‘Esenyurt’u alan İstanbul’u alır’ şeklinde, 2 kişiden birinin oyunu alarak seçildim. Seçimle alamayanlar kayyumla aldılar. Neden buradayım, Ekrem İmamoğlu’nun çalışma arkadaşı olduğum için buradayım. Ben aynı zamanda Van’dan gelmiş bir Kürt olarak Türkiye’nin en büyük ilçesini yönetmemi hazmedemeyenler yüzünden buradayım. İddianameyi okursanız iddia makamı batıdaki Kürtler doğudaki Kürtler diye ayrım yapıyor.

BOMBACI GİBİ YAKALADILAR

30 tane polisle beni bombacı gibi yakaladılar çünkü amacı başka, amacı algı yaratmak. Vatandaşlıktan gelen tüm haklarım çiğnenmiştir. Ayrıca eşimin o gün polislere ve bana söylediği sesi kulaklarımda çınlıyor, ‘Ahmet yıllardır hizmet ediyorsun bu muydu senin ödülün?’ diye.

HTS kayıtları, 13 yıl çok uzun süre, konumum gereği binlerce insanla görüşmüşümdür. Aralarından adli işlem geçirmiş olanlar cımbızla seçilmiş, terörist ilan edilmiş, şahsıma suçlamada bulunulmuştur. Kişilerin adli kayıtlarının olup olmadığını bilmem, görüşmelerden önce GBT araştırması yapmam söz konusu değil.”

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Mahkeme heyeti ara kararında HTS görüşme kayıtlarında ismi geçenlerin dinlenmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 14 Temmuz’a erteledi.