Ahmet Özer tutukluluk halinin devamına karar verildi

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'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları, 25 Aralık'ta İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne Ahmet Özer hakkında tutukluluk talebinin gözden geçirilmesi başvurusunda bulundu. Başvuruyu inceleyen mahkeme heyeti, talebin reddedilmesine karar verdi.

Verilen kararda, Ahmet Özer'in tutuklandığı tarihten bu zamana kadar toplanan delillerden ve yapılan soruşturma işlemlerinden şüphelinin tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek nitelikte yeni bir gelişme olmadığı, şüphelinin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin var olması gerekçesiyle talebin reddine karar verildiği belirtildi.