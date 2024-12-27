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Ahmet Özer tutukluluk halinin devamına karar verildi

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#Ahmet Özer#Terör Örgütü #DAVA
Ahmet Özer tutukluluk halinin devamına karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 19:25

İstanbul'da terör soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatlarının yaptığı tutukluluk talebinin gözden geçirilmesi başvurusunun reddine karar verildi.

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'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları, 25 Aralık'ta İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne Ahmet Özer hakkında tutukluluk talebinin gözden geçirilmesi başvurusunda bulundu. Başvuruyu inceleyen mahkeme heyeti, talebin reddedilmesine karar verdi.

Verilen kararda, Ahmet Özer'in tutuklandığı tarihten bu zamana kadar toplanan delillerden ve yapılan soruşturma işlemlerinden şüphelinin tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek nitelikte yeni bir gelişme olmadığı, şüphelinin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin var olması gerekçesiyle talebin reddine karar verildiği belirtildi.

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#Ahmet Özer#Terör Örgütü #DAVA

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