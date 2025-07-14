Ahmet Özer ikinci kez hakim karşısına çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Terör' soruşturması kapsamında 4 Kasım’da tutuklanan ve ardından görevden alınan, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise, 'İhale yolsuzluğu' suçlamasıyla tekrar tutuklanan, CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması başladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşma, salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri Adliyesi'nin 1 numaralı salonunda görülüyor. Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Özer ile avukatları, ve çok sayıda partili katıldı.