Ahmet Nihat Dirim kimdir? İşte Ahmet Nihat Dirim'in biyografisi

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Foça Belediyesinde 1989-1999 yıllarında 2 dönem başkanlık yapan Ahmet Nihat Dirim, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü. Geçtiğimiz ay, Ege Barış ve İletişim Derneği’nin Barış Belediyeciliği Emek Ödülü verilen Dirim, Foça’daki evinde hayatını kaybetti. Dirim’in Cenaze programının henüz kesinleşmediği bildirildi. İşte, Ahmet Nihat Dirim'in biyografisi...

Ahmet Nihat Dirim, Foça’da 1989 yılında Anavatan Partisi’nin yönetiminden 357 oy fark ile Foça Belediyesini almış, ilçede yaklaşık 10 yıl başkanlık yapmıştır.

Dirim, 2 dönem Foça Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür.