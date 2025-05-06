Ahmet Minguzzi katledilmişti! Yeni görüntü... Cani gülerek anlatmış

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Kadıköy'deki tarihi salı pazarında 24 Ocak saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. Diğer şüpheli U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle 10 Nisan’da ilk kez hakim karşısına çıktı.

Yargılama devam ederken şüphelilerin olayın ardından kaçarken metrobüse bindikleri ortaya çıktı. Fikirtepe durağından metrobüse binen şüphelilerin görüntüleri dava dosyasına girdi. Görüntülerde saldırganın metrobüs durağındaki arkadaşlarına saldırıyı anlattığı görülüyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

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Ahmet Minguzzi'ye bıçakla saldıran şahsın arkadaşlarına gülerek olay anını anlattığı, ardından arkadaşlarıyla birlikte metrobüse bindikleri yer alıyor.