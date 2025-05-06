×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ahmet Minguzzi katledilmişti! Yeni görüntü... Cani gülerek anlatmış

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Minguzzi#Kadıköy#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 17:31

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, katil zanlısının nasıl bıçakladığını arkadaşlarına gülerek anlattığı yer alıyor.

Haberin Devamı

Kadıköy'deki tarihi salı pazarında 24 Ocak saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. Diğer şüpheli U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle 10 Nisan’da ilk kez hakim karşısına çıktı.

Yargılama devam ederken şüphelilerin olayın ardından kaçarken metrobüse bindikleri ortaya çıktı. Fikirtepe durağından metrobüse binen şüphelilerin görüntüleri dava dosyasına girdi. Görüntülerde saldırganın metrobüs durağındaki arkadaşlarına saldırıyı anlattığı görülüyor.

İlgili haberAcılı anne isyan etti: Bunlara ‘çocuk’ diyemezsinizAcılı anne isyan etti: Bunlara ‘çocuk’ diyemezsinizHaberi görüntüle

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Haberin Devamı

Ahmet Minguzzi'ye bıçakla saldıran şahsın arkadaşlarına gülerek olay anını anlattığı, ardından arkadaşlarıyla birlikte metrobüse bindikleri yer alıyor.

Gözden KaçmasınMattia Ahmet Minguzzinin mezarına saldırmıştı İstenen ceza belli olduMattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırmıştı! İstenen ceza belli olduHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınÜnlülerden Mattia Ahmet Minguzzinin ailesine destek: Kalbimiz paramparçaÜnlülerden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine destek: Kalbimiz paramparçaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Minguzzi#Kadıköy#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!