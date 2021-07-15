Ahmet Kural’a aynı ceza

İstanbul 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi ilk yargılama sonunda Kural’ı ‘tehdit’ suçundan 7 ay 15 gün, ‘basit yaralama’ suçundan 5 ay ve ‘hakaret’ suçundan 4 ay 5 gün olmak üzere toplam 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Kural’a verilen cezayı erteleyen mahkeme, bir yıl içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen cezanın tamamının infaz kurulunda çektirileceği, suç işlememesi halinde ise cezanın infaz edilmiş kabul edileceğini hatırlatmıştı.

Tarafların itirazı üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, tanıkların dinlenmediği ve olay yerinde keşif yapılmadığı gerekçesi ile yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Bozma kararına uyan İstanbul 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi ilk yargılama sonunda verdiği cezayı tekrar etti.

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