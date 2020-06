Ahmet Hakan isim isim değerlendirdi! Dikkat çeken yorumlar…

Musa Kesler’in “Her konuğun da kendi bir tarzı var. Bu süreçte ekranlarda sık gördüğüm bazı ekran yüzleri var. Onların isimlerini versem bir değerlendirme yapar mısınız?” sorusuna ‘yaparım şeklinde yanıt veren Ahmet Hakan şu açıklamaları yaptı:

Ersan Şen: Ara sıra cezbeye gelen o anlarda da kendini gerçekten izleten reytingi olan bir konuktur. Ama onun biz cezbe haline gelmesi lazım. Birden gözünü karartıp yüksek sesle cümleleri birbiri peşi sıra sıralayarak yaptığı konuşma, o an onun reytinginin en yüksek olduğu an.

Mehmet Ceyhan: Bence kendi alanından taviz vermeyen doğruları söylemekten asla kaçınmayan. Hükümete yaranacakmış, muhalefete yaranacakmış bunlara bakmayan referans alabileceğimiz bir otorite.

Ateş Kara: Nazik, kibar, anlayışlı, her soruyu cevaplamaya hazır, hiçbir soruyu yadırgamayan, kalabalık programlarda da diğer konukların haklarını her zaman gözeten onların görüşlerine değer veren, aşırı nazik bir konuk. Kendi doğrularını anlatıyor ama biraz daha iyimser daha optimist bire çerçeveden bakarak.



Canan Karatay: Nevi şahsına münhasır bir konuk. Ben çok da fazla konuk almadım kendisini birkaç programda gözlemledim. Çok kendine dönük tamamen kendi anlatısı üzerine her şeyin kurgulanmasını isteyen. Kendi anlatısının hafif dışına çıkıldığında sinirlenen ve vaktin boşa gittiğini düşünen bir konuk profili.



Osman Müftüoğlu: Sükunet abidesi, iyimser kibar tek başına daha rahat hisseden o da iyi bir konuk.



“Ben de herkese iyi diyorum. Amerikalı sinema oyuncuları Oscar ödül töreninde konuşurken herkesi överler kimsenin aleyhinde konuşmazlar ‘herkes için aman muhteşem insan derler’ ben de onlar gibi oldum…”



Hakan Bayrakçı: Kafa birisi o. Bence elektrik yaratmasını beceriyor. Her konuda da bir bilgisi var. Kendine özgü bir bakış açısı var. Türki Siyasi tarihini iyi biliyor. Bir sağ duyusu da var. İyi bir konuk o da…



Fahrettin Koca: Fahrettin Bey bence bu pandeminin ortaya çıkarttığı en büyük starlardan biri oldu. Bir defa iletişimin dilini iyi kuruyor. Baştan beri bunu kurabildi. Bir güven telkin ediyor. Bir şeyi söylediği zaman ona inanıyorsun. Doğruyu aleyhte de olsa söylediğine dair önemli ipuçları verdi. Toplumu bu konuda da ikna etti. Bence büyük bir iletişim başarısı gösterdi. Bu dili iyi kullanıyor. Büyük star oldu. Düşünün Pandemiden önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili bu cümleleri hiç birimiz kuramazdık.



Pandemi ile birlikte bu cümlelerin tam tersini kurma imkanımız da olabilirdi. Belki bocalayacaktı, iletişimini düzgün kuramayacaktı. Hepimiz bu adam da amma fos çıktı diyecektik. Halbuki şimdi dostu da düşmanı da AK Parti’yi seven sevmeyen de hemen hemen herkesin üstünde ittifak ettiği kişi Fahrettin Koca güvenilir bir adam.