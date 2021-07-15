Ahmet Hakan: Hiç aklımdan çıkmayan 7 sembol fotoğraf karesi

BAYRAĞA SIĞINARAK DİRENİŞE KATILMAK

Beni en çok etkileyen fotoğraflardan biri bu. Ablamız almış sırtına Türk bayrağını, köprüye doğru ilerliyor. Tek sığınağı bayrak. Bayrağa sığınarak katılıyor direnişe...

2. KARE

O KIRMIZI KAMYON VAR YA



k Bu fotoğraf üzerine çok konuşuldu. Sonradan bolca spekülasyonları da yapıldı. Ama 15 Temmuz denilince benim aklıma gelen fotoğraf karelerinin en başında bu var. Toplumsal dayanışmayı çok güzel anlatan bir kare olarak...

3. KARE

BİR KAHRAMAN DOĞDU



Ömer Halisdemir’in adını ilk kez İlker Başbuğ’dan işitmiştim. 15 Temmuz gününün hemen ardından... “Bir kahraman çıktı ve darbenin kaderini değiştirdi” demişti İlker Paşa... Sonra kahramanımız oldu. Bu fotoğraf da onun en güzel fotoğraflarından biri olarak yansıdı.

4. KARE

TANKIN ÖNÜNE YATMAK



Tiananmen Meydanı’nda tankın önüne çıkan adam, dünyanın gündemi haline gelmişti. “Cesur yürek” diye selamlanmıştı o adam. Bu adam ise tankın önüne yattı. “Ekstra cesur yürek” olarak... Sadece o da değil. Başka yatanlar da vardı tankın önüne. Ama en çarpıcı fotoğraf olarak bunu seçtim.

5. KARE

DARBECİ DENDİĞİNDE AKLIMA GELEN

Başarsalardı millete kan kusturacaklardı. Memleketlerini satacaklardı. Ama başaramadılar. Ve bu zelil duruma düştüler. “Darbeci” dendiğinde artık aklımıza gelen görüntü budur. İbretlik bir fotoğraf karesi benim açımdan.

6. KARE

MECLİS’TEKİ ŞANLI DİRENİŞ



İktidar /muhalefet ayrımı kalkmış. İçtüzük kuralları yerini dayanışmaya bırakmış. Meclis Başkanlığı kürsüsü, korumaya alınmış... Gazi Meclis’e yakışır bir görüntü çıkmıştı ortaya TBMM’de... Bu kare de o görüntülerin en güzellerinden biri olarak geçti tarihe.

7. KARE

HAVAALANI MÜDAFAASI



Darbenin sembol mekânlarından biri de Atatürk Havalimanı idi. Burada toplananlar, darbenin seyrinin değişmesine olağanüstü katkıda bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın havaalanında bulunduğu anlarda, ona desteğe geldiler.

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