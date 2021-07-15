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Haber Giriş: 15.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ahmet Hakan: Hiç aklımdan çıkmayan 7 sembol fotoğraf karesi

Ahmet HAKAN
Ahmet HAKAN
ahmethakan@hurriyet.com.tr
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Ahmet HAKAN
Ahmet HAKAN
ahmethakan@hurriyet.com.tr
Ahmet Hakan: Hiç aklımdan çıkmayan 7 sembol fotoğraf karesi

1. KARE

BAYRAĞA SIĞINARAK DİRENİŞE KATILMAK

Beni en çok etkileyen fotoğraflardan biri bu. Ablamız almış sırtına Türk bayrağını, köprüye doğru ilerliyor. Tek sığınağı bayrak. Bayrağa sığınarak katılıyor direnişe...

Ahmet Hakan: Hiç aklımdan çıkmayan 7 sembol fotoğraf karesi

2. KARE
O KIRMIZI KAMYON VAR YA

k Bu fotoğraf üzerine çok konuşuldu. Sonradan bolca spekülasyonları da yapıldı. Ama 15 Temmuz denilince benim aklıma gelen fotoğraf karelerinin en başında bu var. Toplumsal dayanışmayı çok güzel anlatan bir kare olarak...

Ahmet Hakan: Hiç aklımdan çıkmayan 7 sembol fotoğraf karesi

3. KARE
BİR KAHRAMAN DOĞDU

Ömer Halisdemir’in adını ilk kez İlker Başbuğ’dan işitmiştim. 15 Temmuz gününün hemen ardından... “Bir kahraman çıktı ve darbenin kaderini değiştirdi” demişti İlker Paşa... Sonra kahramanımız oldu. Bu fotoğraf da onun en güzel fotoğraflarından biri olarak yansıdı.

Ahmet Hakan: Hiç aklımdan çıkmayan 7 sembol fotoğraf karesi

4. KARE
TANKIN ÖNÜNE YATMAK

Tiananmen Meydanı’nda tankın önüne çıkan adam, dünyanın gündemi haline gelmişti. “Cesur yürek” diye selamlanmıştı o adam. Bu adam ise tankın önüne yattı. “Ekstra cesur yürek” olarak... Sadece o da değil. Başka yatanlar da vardı tankın önüne. Ama en çarpıcı fotoğraf olarak bunu seçtim.

Ahmet Hakan: Hiç aklımdan çıkmayan 7 sembol fotoğraf karesi

5. KARE
DARBECİ DENDİĞİNDE AKLIMA GELEN

Başarsalardı millete kan kusturacaklardı. Memleketlerini satacaklardı. Ama başaramadılar. Ve bu zelil duruma düştüler. “Darbeci” dendiğinde artık aklımıza gelen görüntü budur. İbretlik bir fotoğraf karesi benim açımdan.

Ahmet Hakan: Hiç aklımdan çıkmayan 7 sembol fotoğraf karesi

6. KARE
MECLİS’TEKİ ŞANLI DİRENİŞ

İktidar /muhalefet ayrımı kalkmış. İçtüzük kuralları yerini dayanışmaya bırakmış. Meclis Başkanlığı kürsüsü, korumaya alınmış... Gazi Meclis’e yakışır bir görüntü çıkmıştı ortaya TBMM’de... Bu kare de o görüntülerin en güzellerinden biri olarak geçti tarihe.

Ahmet Hakan: Hiç aklımdan çıkmayan 7 sembol fotoğraf karesi

7. KARE
HAVAALANI MÜDAFAASI

Darbenin sembol mekânlarından biri de Atatürk Havalimanı idi. Burada toplananlar, darbenin seyrinin değişmesine olağanüstü katkıda bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın havaalanında bulunduğu anlarda, ona desteğe geldiler.

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Ahmet HAKAN
Ahmet HAKAN
ahmethakan@hurriyet.com.tr
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