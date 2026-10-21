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Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'den ve milletvekilliğinden istifa etti

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#İYİ Parti#Ahmet Eşref Fakıbaba#İstifa
Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Partiden ve milletvekilliğinden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 15:40

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun istifa çağrısında bulunduğu Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti'den ve Ankara milletvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Ahmet Eşref Fakıbaba, gazeteci İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada, "Parti içinde muhalefetimi yaptım. Gençliğimden beri liberal bir insanım. Kanı kanla yıkamazlar, suyla yakarlar. İYİ Parti’ye geçerken ‘Ne mutlu Türk'üm diyene’ dememişimdir. ‘Türkiye milliyetçisiyim’ demişimdir. Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. Sonuçlanmazsa devlet gereğini yapar. Barış sürecinin yanındayım.” demişti.

DERVİŞOĞLU'NDAN İSTİFA ÇAĞRISI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamaları üzerine, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ne mutlu Türk’üm diyene” diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur.

Siyasi namusun gereği olarak, AK Parti’den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum."

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FAKIBABA İYİ PARTİ'DEN VE MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

Fakıbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun isteği doğrultusunda İYİ Parti üyeliğinden; siyasi etik anlayışım gereği ise Ankara Milletvekilliği görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.

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#İYİ Parti#Ahmet Eşref Fakıbaba#İstifa

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