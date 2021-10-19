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Ahmet Davutoğlu'nun asansör kazası öncesi ve sonrası kamerada

#Ahmet Davutoğlu#Gelecek Partisi#Van
Ahmet Davutoğlunun asansör kazası öncesi ve sonrası kamerada

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Van'da konuk olduğu yerel radyo ofisine çıkmak isterken asansörde yaşadığı tehlikenin ardından yaşanan kısa süreli panik güvenlik kamerasına yansıdı. Radyonun genel yayın yönetmeni Salih Geçken, Davutoğlu'nun kullandığı asansöre kendisinin de bindiğini, ancak sayı fazla olunca asansörden çıktığını belirterek, "Sayın Davutoğlu'nun bindiği asansör birinci kattan zemin kata hızlıca bir iniş yaptı. Sonra radyomuza geldi. 15 dakikalık bir dinlenmeden sonra yarım saat süren bir radyo programı yaptık" dedi.

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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, 16 Ekim'de Van'daki programının ikinci gününde, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantının ardından konuk olacağı İpekyolu ilçesi Hastane Caddesi’ndeki 5 katlı iş hanında bulunan yerel radyonun ofisine gitti. Davutoğlu, 5'inci kattaki ofise çıkmak için yanındakilerle birlikte asansöre bindi. Ancak asansör, birinci kattan zemine düştü. Büyük tehlike atlatan Davutoğlu görevlilerin müdahalesi ile çıkartıldı. 5'inci kata yürüyerek çıkan Davutoğlu, 15 dakika dinlendikten sonra programa katıldı.

Bu arada, Ahmet Davutoğlu’nun binaya girip asansöre binmesi ve kazanın ardından yaşanan binanın girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Ahmet Davutoğlunun asansör kazası öncesi ve sonrası kamerada


'BEŞİNCİ KİŞİ BİNİNCE BEN İNDİM'

Radyo programcısı ve genel yayın yönetmeni Salih Geçken yaşanan olayı anlattı. Davutoğlu'nun kullandığı asansöre kendisinin de bindiğini ancak sayı fazla olunca indiğini söyleyen Geçgen, "Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nu 6 radyonun ortak yayını ile konuk alacaktık. Tabi 18.30'da buraya geldiler ve asansöre doğru yöneldiler. Asansörümüz 4 kişilik. Başta ben ev sahibi olarak asansöre binmiştim. 5’inci kişi binince ben geri çıktım. Yan taraftaki diğer asansöre binip yukarı çıktım. Benden sonra asansöre 6’ncı kişinin de binmesiyle asansörde bir ağırlık oluşmuş. Tabi birinci kattan zemin kata hızlı bir iniş olduğunu sonradan öğrendik. Çakılma kavramından ziyade hızlı bir iniş diyebiliriz. Tabi belinde rahatsızlık oluştuğunu fark ettik. Sayın Davutoğlu'nu yukarıya çıkardılar. Yaklaşık 15 dakika dinlendi. Daha sonra da programa katıldı. Yaklaşık yarım saat kendisiyle bir röportajımız oldu" dedi.

'SORUŞTURMANIN AÇILACAĞI BİLGİSİ BİZE VERİLDİ'

Olayı yetkili mercilere de bildirdiğini anlatan Geçgen, "Vali Beye de bilgi verdim. Buradaki asansörle ilgili görüntüleri de kendisine attım. Zaten Vali Bey de süreci yakından takip ettiğini belirtmişti. Bununla ilgili Sayın Ahmet Davutoğlu'nun basından sorumlu danışmanı aradı, yetkililer aradı. Soruşturma açılacağına dair bilgiler var elimizde. Bu konu ile ilgili soruşturma açılması önemlidir derim. Ama dediğim gibi 4 kişilik asansöre 6 kişi binmişti" diye konuştu.

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GELECEK PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

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Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun hafta sonu Van'da bir radyo mülakatına giderken bindiği asansörün hareket ettikten sonra bir kat aşağıya düştüğü belirtildi.

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Yapılan tetkiklerin ardından doktorların Davutoğlu'na istirahat tavsiyesinde bulunduğu aktarılan açıklamada, bu hafta yapılması planlanan Mersin ve Amasya ziyaretlerinin ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşaviri Ufuk Karcı, "Sayın Genel Başkanımızın şu anki sağlık durumu iyi olup en kısa süre içinde tüm programlarına kaldığı yerden devam edecektir." ifadesini kullandı.

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#Ahmet Davutoğlu#Gelecek Partisi#Van

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