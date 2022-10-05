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Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş hakkındaki şikayetinden vazgeçti

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#Ahmet Davutoğlu#Selahattin Demirtaş#Dava
Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş hakkındaki şikayetinden vazgeçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 15:51

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakan olduğu dönemde kendisine yönelik sözleri nedeniyle eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

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İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan 7'nci celsede, tutuksuz yargılanan Selahattin Demirtaş, başka suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi ile bağlantı kurulmadığı için katılamadı. Demirtaş'ı avukatı Fırat Epözdemir temsil etti. 

DAVUTOĞLU'NUN AVUKATI FERAGAT DİLEKÇESİ SUNDU

Duruşmada, mağdur sıfatı bulunan Ahmet Davutoğlu'nun avukatının bu dosya kapsamında bulunan tüm işlem ve taleplerden feragat ettiklerini bildiren dilekçe sunduğu tutanağa geçti. 

"ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEYİ KABUL EDİYORUZ"

Demirtaş'ın avukatı Epözdemir, "Şikayetten vazgeçmeyi kabul ediyoruz. Önceki savunmalarımızı tekrar ediyoruz. Müvekkilimizin milletvekilliğinin kaldırılmasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kararıyla Anayasa'ya aykırı olduğu tespit edilmiştir. Yine müvekkilimiz dava konusu mağdur hakkındaki benzer konuşmaları milletvekili olarak meclis kürsüsünden yaptığı, getirtilen kayıtlardan ve aldırılan bilirkişi raporundan açıkça anlaşılmaktadır. Yasama sorumsuzluğu nedeniyle bu dava hakkında düşme kararı verilmesini talep ediyoruz. Mahkemeniz aksi kanaatteyse eksik hususların giderilmesini istiyoruz" dedi. 

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DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyasının istinaftan dönüşünün beklenmesine ve bir dahaki celse Selahattin Demirtaş'ın cezaevi SEGBİS odasında hazır edilmesi için müzekkere yazılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi. 

4 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Selahattin Demirtaş'ın 7 Eylül 2015'te Hakkari'ye gitmek üzere İstanbul'daki havalimanında açıklama yaparak eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkındaki sözleri nedeniyle alenen hakaret ettiği iddia ediliyordu. Selahattin Demirtaş'ın "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçlarından 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.

 

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#Ahmet Davutoğlu#Selahattin Demirtaş#Dava

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