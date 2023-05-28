Ahmet Davutoğlu oy kullandı

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Eyüpsultan’da bulunan Göktürk Nejat Sabuncu İlkokulu’nda 2249 numaralı sandıkta saat 12.30 sıralarında eşi Sare Davutoğlu ile oy kullanan Ahmet Davutoğlu, oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

"ALİ ŞEKER'E YÖNELİK SALDIRI HERKES TARAFINDAN KINANMALI"

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Davutoğlu, “Her şeyden önce bir kez daha ülkemiz için demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İkinci turu ilk kez tecrübe ediyoruz. Halkımızın bütün Türkiye sathında siyasi iradesini yansıtmak üzere barışçıl bir ortamda sandığa gitmesi demokrasimizin olgunluğunu gösteriyor. İlk turda herhangi bir gerilim, herhangi bir olumsuzluk olmamıştı. Ancak bugün gelen bazı haberler gerçekten hepimizi üzdü. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali Şeker'e yönelik olarak söz konusu olan darp ve saldırı herkes tarafından kınanmalı. Hangi siyasi görüşten ne olursa olsun hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımızın seçim sürecini takip etme ve burada bir usulsüzlük varsa bu usulsüzlükle ilgili görüş beyan etme ve yetkiliyse müdahale etme hakkı vardır. O bakımdan Sayın Şeker'e yönelik olarak Şanlıurfa'da gerçekleşen saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi.

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“SEÇİM SONUÇLARINI GENEL MERKEZİMİZDE TAKİP EDECEĞİZ”

Davutoğlu, “Bazı yerlerde toplu oy kullanımına dönük olarak halkımıza baskı yapıldığı yönünde raporlar geliyor. Bu tür uygulamaların seçim kurulu tarafından da ciddiyetle ele alınması gerekir. Türkiye'de kazanan ve kaybeden kim olursa olsun kazanan demokrasi olması lazım. Hiçbir şekilde sandıklara gölge düşmemeli. Halkımız siyasi iradesini yansıtmalı. Bu bakımdan ikinci tur seçimlerinin hiçbir gerilime yol açmadan tamamlanması en büyük dileğimiz. Hepimizin arzusu bu seçimlerin Türkiye'de yeni bir başlangıcın yeni bir siyasi kültürün oluşmasına zemin teşkil etmesidir. Tekrar hayırlı olsun diliyorum. Buradan ben de oyumu kullandıktan sonra Ankara'ya intikal edeceğim. Ankara'da genel merkezimizi de takip edeceğiz. Tabii altı siyasi lider arasında da sürekli bir temas var. Gerekli görüldüğü anda da bir araya geleceğiz. Tekrar hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

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Fotoğraflar: Hüseyin Özdemir