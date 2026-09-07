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Ahmet Davutoğlu, ifade vermek üzere adliyeye geldi

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Davutoğlu#Ankara Adliyesi#Gelecek Partisi
Ahmet Davutoğlu, ifade vermek üzere adliyeye geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 15:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan, feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu şüpheli sıfatıyla ifade vermek için Ankara Adliyesi’ne geldi.

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Geçtiğimiz günlerde feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299/1'inci maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir" denilmişti.

BUGÜN İFADE VERECEK

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan, Ahmet Davutoğlu, şüpheli sıfatıyla ifade vermek için Ankara Adliyesi’ne geldi.

 

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#Ahmet Davutoğlu#Ankara Adliyesi#Gelecek Partisi

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