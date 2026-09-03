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Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

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#Ahmet Davutoğlu#Son Dakika#Soruşturma
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 11:12

Geçtiğimiz günlerde feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen inceleme yapılmıştır.

Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299/1'inci maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

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Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

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#Ahmet Davutoğlu#Son Dakika#Soruşturma

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