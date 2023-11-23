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Ahmet Davutoğlu: Bahçeli 50+1’de tutarlı

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#Gelecek Partisi#Ahmet Davutoğlu#Temel Karamollaoğlu
Ahmet Davutoğlu: Bahçeli 50+1’de tutarlı
Selahattin Sönmez
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 07:00

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1 çoğunluk şartının korunmasını isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin haklı ve tutarlı olduğunu belirtti.

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Davutoğlu, dün Saadet-Gelecek grup toplantısında şunları söyledi: “Hadi 50 artı 1’i indirdiniz. 6 aday çıktı, yüzde 25 oyla bir cumhurbaşkanı seçildi. Yüzde 75’in onaylamadığı bir cumhurbaşkanı olmaz mı o? Bahçeli ‘Demokratik meşruiyet’ dedi. Haklı Bahçeli; burada Bahçeli tutarlı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni (CHS) nasıl savunduysa aynı mantıkla savunuyor.” Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da “Ülkemizde birçok problem var. Kim 50+1’i getirdi? Siz getirdiniz. Şimdi o gücü kaybettiniz; o da bitti. Şu an Bahçeli’nin ortaya koyduğu tavırdan dolayı teşekkür ederiz. Anayasa bu şekilde değiştirilemez” dedi.

KULİSTE ÇAY SOHBETİ

- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partilerinin grup toplantısında konuştu. İki lider toplantı salonuna girmeden önce kuliste oturup çay içerek sohbet etti. 

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#Gelecek Partisi#Ahmet Davutoğlu#Temel Karamollaoğlu

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