Ahmet Davutoğlu: Bahçeli 50+1’de tutarlı

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Davutoğlu, dün Saadet-Gelecek grup toplantısında şunları söyledi: “Hadi 50 artı 1’i indirdiniz. 6 aday çıktı, yüzde 25 oyla bir cumhurbaşkanı seçildi. Yüzde 75’in onaylamadığı bir cumhurbaşkanı olmaz mı o? Bahçeli ‘Demokratik meşruiyet’ dedi. Haklı Bahçeli; burada Bahçeli tutarlı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni (CHS) nasıl savunduysa aynı mantıkla savunuyor.” Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da “Ülkemizde birçok problem var. Kim 50+1’i getirdi? Siz getirdiniz. Şimdi o gücü kaybettiniz; o da bitti. Şu an Bahçeli’nin ortaya koyduğu tavırdan dolayı teşekkür ederiz. Anayasa bu şekilde değiştirilemez” dedi.

KULİSTE ÇAY SOHBETİ

- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partilerinin grup toplantısında konuştu. İki lider toplantı salonuna girmeden önce kuliste oturup çay içerek sohbet etti.