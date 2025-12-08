×
Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı

Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca, ‘futbolda bahis’ iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, hastaneye kaldırıldı.

Çakar’ın, kalp krizi şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

‘Futbolda bahis’ iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında kulüp yöneticileri, futbolcular ve hakemlerin de olduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın da arasında bulunduğu 38 kişi cuma günü yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma ise devam ediyor.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, gözaltında tutulduğu emniyette rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çakar’ın tedavisinin ardından emniyete geri götürüleceği öğrenildi.

 

