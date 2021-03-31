Ahmet Çağlar Özketen kimdir? Yerli aşı için yaptığı açıklamalarla konuşuluyor
Ahmet Çağlar Özketen, yerli aşı olarak da tanımlanan burundan spreyle covid-19 aşısı için çalışmalar yaptıklarını ve aşının yakın zamanda geliştirilebileceği açıklamasını duyurmuştu. Peki, Ahmet Çağlar Özketen kimdir? İşte, yerli aşı ile birlikte gündeme gelen Ahmet Çağlar Özketen hakkında detaylı bilgiler
MEV İzmir Fen Lisesi'nden mezun olan Ahmet Çağlar Özketen, 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında eğitim gördü. 2011 yılında aynı üniversitede biyoteknoloji alanında yüksek lisans yapan Ahmet Çağlar Özketen, 2019 yılında ise doktorasını tamamladı.
Şu an ise ODTÜ'de İlaç Keşfi ve Uygulamaları için İleri Biyokimya Laboratuvarında yeni ilaç geliştirme ekibinin kıdemli üyesi olarak görev alıyor.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara