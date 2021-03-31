Ahmet Çağlar Özketen kimdir? Yerli aşı için yaptığı açıklamalarla konuşuluyor

MEV İzmir Fen Lisesi'nden mezun olan Ahmet Çağlar Özketen, 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında eğitim gördü. 2011 yılında aynı üniversitede biyoteknoloji alanında yüksek lisans yapan Ahmet Çağlar Özketen, 2019 yılında ise doktorasını tamamladı.

Şu an ise ODTÜ'de İlaç Keşfi ve Uygulamaları için İleri Biyokimya Laboratuvarında yeni ilaç geliştirme ekibinin kıdemli üyesi olarak görev alıyor.

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