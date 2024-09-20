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Ahmet Bolat, kabin memurlarıyla bir araya geldi

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#THY#Ahmet Bolat#Kabin Memurları
Ahmet Bolat, kabin memurlarıyla bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 19:49

Son günlerde Türk Hava Yolları (THY) uçuşlarında kabin memurlarına yönelik yaşanan olaylardan sonra çalışanlarıyla bir araya gelen THY Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Her zaman onların yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, havayolu şirketinde görev yapan kabin memurlarıyla bir araya geldi.

Ahmet Bolat, kabin memurlarıyla bir araya geldi

THY Genel Müdürlük binasında yapılan toplantıyla ilgili olarak Bolat sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ahmet Bolat, kabin memurlarıyla bir araya geldi

Bolat yaptığı paylaşımda “Güler yüzleriyle markamızın en görünen yüzü olan kabin ekiplerimiz üstün hizmet anlayışımızın en iyi örnekleri. Her gün dünyayı 70'ten fazla kez dönen uçuşlarımızda hizmetleri ve profesyonellikleriyle öne çıkan ekiplerimiz Millî Bayrak Taşıyıcı havayolu olmanın sorumluluğunu ve misafirperverlik kültürümüzü en üst düzeyde gösteriyor. Layık görüldüğümüz ödüllerde büyük pay sahibi olan ekiplerimizle kahvaltıda bir araya gelerek kendilerine hizmetleri ve profesyonellikleri için Türk Hava Yolları yönetimi ve ailesi adına teşekkür ettik. Biz her zaman kendilerinin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm kabin ekiplerimize bir kez daha teşekkür ediyor, iyi uçuşlar diliyorum” dedi.

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#THY#Ahmet Bolat#Kabin Memurları

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