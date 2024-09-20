Ahmet Bolat, kabin memurlarıyla bir araya geldi

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THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, havayolu şirketinde görev yapan kabin memurlarıyla bir araya geldi.

THY Genel Müdürlük binasında yapılan toplantıyla ilgili olarak Bolat sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bolat yaptığı paylaşımda “Güler yüzleriyle markamızın en görünen yüzü olan kabin ekiplerimiz üstün hizmet anlayışımızın en iyi örnekleri. Her gün dünyayı 70'ten fazla kez dönen uçuşlarımızda hizmetleri ve profesyonellikleriyle öne çıkan ekiplerimiz Millî Bayrak Taşıyıcı havayolu olmanın sorumluluğunu ve misafirperverlik kültürümüzü en üst düzeyde gösteriyor. Layık görüldüğümüz ödüllerde büyük pay sahibi olan ekiplerimizle kahvaltıda bir araya gelerek kendilerine hizmetleri ve profesyonellikleri için Türk Hava Yolları yönetimi ve ailesi adına teşekkür ettik. Biz her zaman kendilerinin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm kabin ekiplerimize bir kez daha teşekkür ediyor, iyi uçuşlar diliyorum” dedi.