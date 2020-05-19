Ahmet Arif Kimdir? Ahmet Arif'in Kısaca Hayatı, Eserleri (Kitapları), Sözleri Ve Şiirleri

Ahmet Arif'in eserleri günümüzde en çok beğenilen eserler arasında yer alır.

Ahmet Arif Kimdir?

Ahmet Arif Türk şair ve aynı zamanda gazetecidir. Doğum adı Ahmet Hamdi Önal olarak bilinmektedir. Eserlerini toplumcu gerçekçilik anlayışı ile yazan şairdir. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önemli şairleri arasındadır.

Ahmet Arif'in Kısaca Hayatı

Ahmet Arif 23 Nisan 1927'de Diyarbakır'ın Hançepek semtinde dünyaya geldi. Çocukluğunun ve gençliğinin büyük kısmı Diyarbakır'da geçti. Ahmet Arif henüz bebek iken annesi Sare hanımı kaybetti. Bu yüzden hiçbir zaman annesini tanıyamadı. Ahmet Arif toplam da 8 kardeştir. Kardeşlerinin arasında en küçüğüdür. Ahmet Arif okuma yazmayı ilkokuldan önce bir ana okulundan öğrenmiştir. Ahmet Arif ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. Diyarbakır Lisesi mezunu olan Ahmet Arif lise hayatında şiirler yazmaya başladı.

Üniversite eğitimi için Ankara Üniversitesi Tarih ve Coğrafya Fakültesi'ne kaydolmuştur. Buradan Felsefe bölümünü tamamlayamamıştır. Üniversite hayatı boyunca 2 kez soruşturma açılmış ve tutuklanmıştır. Felsefe bölümünde iken yazmış olduğu çeşitli yazılar ve şiirleri kendine has lirizmi ile yazmıştır. Kendine has tarzı olan Ahmet Arif Türk edebiyatında önemli bir yer edinmeyi başarmıştır. Yazmış olduğu ilk şiir Seçme Demeti Şiirler dergisinde yayınlandı. Telif hakkı olarak dergi Ahmet Arif'e 10 lira ücret ödedi. Ahmet Arif yaşadığı coğrafyadan ötürü Zazaca, Kürtçe ve Arapça'yı kısa süre içerisinde öğrendi.

Askerliğini ise İstanbul'un Riva semtinde yapmıştır. Askerden geldikten sonra çeşitli gazetelerde çalışmıştır. İlk kitabını 1968 yılında çıkarmıştır. Hasretinden Prangalar Eskittim adlı kitabı oldukça beğenildi ve yüksek tirajlara ulaşmıştır. Ardından yine aynı isimle bir de şiir yazmıştır. Kendi sesi ile seslendirmiş olduğu bu şiiri 20 binden fazla alıcıya ulaşmıştır.

Ahmet Arif'in Eserleri (Kitapları)

- Hasretinden Prangalar Eskittim

- Yurdum Benim Şahdamarım

- Cemal Süreyya'ya Mektuplar

- Leylim Leylim

Ahmet Arif'in Sözleri

" Gel beraber alalım nefesimizi sevdiğim. Sensiz boğazımdan geçmiyor. "

" Tutma gözyaşlarını, onurda ağlar. "

" Gene bir cehennem var yastığımda, gel artık. "

" Seni anlatabilsem seni. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini. "

" Ben garip, sen güzel, dünya umutlu. "

" Giden gitmiş, hüznü ayaklandırmak boşuna. "

" Bilmezler nasıl aradık birbirimizi. Bilmezler nasıl sevdik, iki yitik hasret, iki parça can. "

" Ve sen, geçersin içimden. Bitmek bilmezsin. "

Ahmet Arif'in Şiirleri

- Hasretinden Prangalar Eskittim

- Terketmedi Sevdan Beni

- Ay Karanlık

- Akşam Erken İner Mahpushaneye

- Adiloş Bebenin Ninnisi

- Anadolu

- Hani Kurşun Sıksam Geçmeden

- İçerde

- Otuz Üç Kurşun

- Unutamadığım

- Kalbim Dinamit Kuyusu

- Uy Havar!

- Vay Kurban

- Onur Da Ağlar

- Karanfil Sokağı

- Merhaba

- Yalnız Değiliz

- Suskun

- Bir Akşam Üstüdür

- Kara

- Leylim Leylim

- İsimsiz 2

- Tutuklu

- İsimsiz

- İsimsiz 4

- İsimsiz 3

- Rüstemo

- Yurdum Benim Şahdamarım

- Togliatti

- Zulüm

- Geçimsizlik

- Gözlerim

- Kalbim Dinamit Kuyusu'ndan Bölümler

- Haberin Var Mı Taş Duvar?

- Sevdan Beni

- Yağmur

- Şiir 1

- Şiir 2