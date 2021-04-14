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Gündem
Mustafa ESEN/İSTANBUL,(DHA) - AA
Haber Giriş: 14.04.2021 - 21:23 | Son Güncelleme:

Ahmet Altan cezaevinden çıktı

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Ahmet Altan cezaevinden çıktı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin tahliye kararı verdiği Ahmet Altan cezaevindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından salıverildi.

Cezaevinden çıkan Ahmet Altan bir taksi ile Kadıköy’deki evine geçti.

NE OLMUŞTU?

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan daha önce FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve "darbeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise sanıkların eylemlerinin "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle hükmü bozmuştu.

Bunun üzerine yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2019'da "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan Altan'a 10 yıl 6 ay, Ilıcak'a ise 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya yeniden Yargıtay'a gelmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bugün akşam saatlerinde Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki hükmü bozmuştu.

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